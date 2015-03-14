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Водитель на трассе выехал на встречку и погиб на месте

14 марта 2015, 12:37
На дорогах Тюменской области 13 марта произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в них один человек погиб, 5 человек получили травмы.
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Тюмень

На дорогах Тюменской области 13 марта произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в них один человек погиб, 5 человек получили травмы.

Автомобили Scoda Octavia и Ford Transit столкнулись в 18:10 на 4-м километре автодороги Тюмень-Утяшево-Горьковка. По предварительным данным, 40-летний водитель Skoda вел автомобиль без учета дорожных и погодных условий, выехал на встречную полосу. В результате сильного удара водитель Skoda погиб, 20-летний пассажир этого автомобиля получил перелом основания черепа и черепно-мозговую травму.

Молодой человек был нетрезв, сегодня ему исполняется 21 год. У водителя Ford день рождения был 13 марта, ему исполнилось 56 лет. Мужчина был трезв, он также тяжело травмирован: у этого пострадавшего перелом таза и сотрясение головного мозга. Все трое пострадавших — соседи, они проживали на одной улице в поселке Горьковка, в соседних домах. Экспертиза установит, был ли трезв водитель Skoda.

В автобусе «МАЗ» на ул. Ленина, 24 в Тюмени упала 76-летняя пассажирка. Падение произошло сразу после начала движения автобуса. Бабушка вошла в автобус, не успела взяться за поручни, а автобус тронулся. Пожилая женщина ударилась о поручень и получила ушибленно-рубленую рану головы.

В девятом часу вечера на ул.50 лет ВЛКСМ, 93 столкнулись Toyota и Lada, от удара один из автомобилей отбросило на другой автомобиль Lada. Причина ДТП — нарушение правил очередности проезда, по предварительным данным, 31-летняя водитель Toyota не пропустила второй автомобиль. 41-летний водитель Lada получил травму головы, у 21-летней пассажирки сотрясение головного мозга, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

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