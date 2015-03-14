Водитель на трассе выехал на встречку и погиб на месте

Молодой человек был нетрезв, сегодня ему исполняется 21 год. У водителя Ford день рождения был 13 марта, ему исполнилось 56 лет. Мужчина был трезв, он также тяжело травмирован: у этого пострадавшего перелом таза и сотрясение головного мозга. Все трое пострадавших — соседи, они проживали на одной улице в поселке Горьковка, в соседних домах. Экспертиза установит, был ли трезв водитель Skoda.