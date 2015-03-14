В Тюмени пройдет митинг в честь возвращения Крыма

На митинге соберутся тюменцы, которые ценят знаковые моменты воссоединения полуострова с Россией и гордятся ими. Митинг приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, тюменцы отпразднуют возвращение Севастополя и Крыма.