В Тюмени пройдет митинг в честь возвращения Крыма

На митинге соберутся тюменцы, которые ценят знаковые моменты воссоединения полуострова с Россией и гордятся ими. Митинг приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, тюменцы отпразднуют возвращение Севастополя и Крыма.
Организаторами митинга выступят координационный совет национальных общественных объединений Тюменской области, Тюменская областная общественная организация «Общество русской культуры», Тюменское городское отделение Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
На празднике будет работать полевая кухня, всех желающих угостят горячей ароматной кашей и чаем.
Фото: http://uude.ru