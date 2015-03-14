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В Тюмени пройдет митинг в честь возвращения Крыма

14 марта 2015, 09:37
Торжественный митинг и концертная программа, посвященные очень важному и долгожданному событию для всей нашей страны — возвращению Крыма в родную гавань — состоятся 18 марта на площади 400-летия Тюмени в 17 часов.
Сюжет
Тюмень

На митинге соберутся тюменцы, которые ценят знаковые моменты воссоединения полуострова с Россией и гордятся ими. Митинг приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, тюменцы отпразднуют возвращение Севастополя и Крыма.

Организаторами митинга выступят координационный совет национальных общественных объединений Тюменской области, Тюменская областная общественная организация «Общество русской культуры», Тюменское городское отделение Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

На празднике будет работать полевая кухня, всех желающих угостят горячей ароматной кашей и чаем.

Фото: http://uude.ru

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