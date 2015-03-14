Каждый третий тюменец активно занимается физкультурой

Заместитель директора МАОУ ДОД СДЮСШОР «Центр дзюдо» Николай Алешков на примере своего центра рассказал об интеграции спортивной и общеобразовательной школ. Тренеры этого центра разработали и защитили свою авторскую программу по внедрению дзюдо в школах. Тренировками по дзюдо в спортзалах школ № № 41, 61, 64, 66, 89; охвачены 200 ребят. В рамках проекта «Дзюдо в школу», реализованного на базе школы № 66, когда третьи уроки физкультуры объединяются, удалось заинтересовать занятиями около 350 учащихся из 14 классов. Преподаватели считают, что к проекту возможно привлечь до 700 детей.