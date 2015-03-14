Каждый третий тюменец активно занимается физкультурой

Количество тюменцев, увлеченных физкультурой, увеличилось за счет активизации и интеграции физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях: в детских садах и школах, ссузах и вузах, учреждениях дополнительного образования.
Спорторганизаторы старались увлечь физкультурой пенсионеров, студентов, школьников, предлагая им бесплатные занятия разными видами спорта. Очень популярными в Тюмени оказались хоккей в валенках, скандинавская ходьба, проект «Танцуйте на здоровье».
Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства тюменцев в 2014 году составило 19 677 человек (по сравнению с 2013 годом увеличение произошло на 4 365 человек или 28,5 %). Евгений Хромин считает, что выполнение показателя связано с дальнейшей оптимизацией и администрированием работы спорторганизаторов, реализацией межведомственного плана по использованию спортивных площадок общеобразовательных учреждений города. Так физкультурная работа велась на базе 52 общеобразовательных учреждений.
Заместитель директора МАОУ ДОД СДЮСШОР «Центр дзюдо» Николай Алешков на примере своего центра рассказал об интеграции спортивной и общеобразовательной школ. Тренеры этого центра разработали и защитили свою авторскую программу по внедрению дзюдо в школах. Тренировками по дзюдо в спортзалах школ № № 41, 61, 64, 66, 89; охвачены 200 ребят. В рамках проекта «Дзюдо в школу», реализованного на базе школы № 66, когда третьи уроки физкультуры объединяются, удалось заинтересовать занятиями около 350 учащихся из 14 классов. Преподаватели считают, что к проекту возможно привлечь до 700 детей.
«Интенсификация учебно — воспитательного процесса в условиях интеграции основного и дополнительного образования на примере работы СДЮСШОР „Центр дзюдо“ позволяет эффективно решать задачи физического воспитания. Например, на базе СОШ № 64 и № 46 дети на уроках физкультуры и во внеурочное время занимаются скандинавской ходьбой со спорторганизаторами из „Центра дзюдо“. За раз удается охватить занятиями до 50 человек», — рассказал Николай Алешков.
В планах департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени на 2015 год увеличить количество видов спорта до десяти. Чтобы школьники могли заняться легкой атлетикой (проведение занятий на базе легкоатлетического манежа близлежащих общеобразовательных школ № № 22, 26, 38, 57), греко-римской борьбой, общей физической подготовкой, игровыми видами спорта, гиревым спортом. Детские сады тоже не останутся без внимания.
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