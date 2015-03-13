nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области насчитывается пять тысяч безработных

13 марта 2015, 09:48
Департамент труда и занятости населения Тюменской области опубликовал обновленные данные по безработице в регионе. Согласно официальным сведениям, численность безработных на 1 марта составляет 5081 человек, или 0,7% от общей численности населения.

При этих данных в областном банке вакансий населения насчитывается почти 20 тысяч рабочих мест, 76,8% из них — по рабочим специальностям. Наибольшая доля вакансий приходится на строительство (60,3%), оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (7,4%), операции с недвижимым имуществом (6,6%), обрабатывающие производства (4,7%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (4,3%).

Наиболее востребованными профессиями у работодателей вот уже много лет остаются рабочие: каменщик, штукатур, бетонщик, арматурщик, плотник, линейный трубопроводчик, сварщик-оператор, монтажник, маляр, электрогазосварщик, подсобный рабочий, уборщик. В сфере служащих наибольший спрос на инженеров по различным видам деятельности, врачей и средний медицинский персонал, а также на преподавателей.

При этом с начала года в департамент труда и занятости обратилось 5727 человек, нашли рабочее место 2211.

#Новости#Статистика#Безработица#Департамент труда и занятости#Алексей#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25