В Тюменской области насчитывается пять тысяч безработных

При этих данных в областном банке вакансий населения насчитывается почти 20 тысяч рабочих мест, 76,8% из них — по рабочим специальностям. Наибольшая доля вакансий приходится на строительство (60,3%), оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (7,4%), операции с недвижимым имуществом (6,6%), обрабатывающие производства (4,7%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (4,3%).