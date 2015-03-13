В Тюменской области насчитывается пять тысяч безработных

При этих данных в областном банке вакансий населения насчитывается почти 20 тысяч рабочих мест, 76,8% из них — по рабочим специальностям. Наибольшая доля вакансий приходится на строительство (60,3%), оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (7,4%), операции с недвижимым имуществом (6,6%), обрабатывающие производства (4,7%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (4,3%).
Наиболее востребованными профессиями у работодателей вот уже много лет остаются рабочие: каменщик, штукатур, бетонщик, арматурщик, плотник, линейный трубопроводчик, сварщик-оператор, монтажник, маляр, электрогазосварщик, подсобный рабочий, уборщик. В сфере служащих наибольший спрос на инженеров по различным видам деятельности, врачей и средний медицинский персонал, а также на преподавателей.
При этом с начала года в департамент труда и занятости обратилось 5727 человек, нашли рабочее место 2211.