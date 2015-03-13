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В Тюмени пройдет фестиваль красок Холи

13 марта 2015, 09:22
Наверняка каждый слышал об индийском празднике Холи и видел красочные фотографии, на которых люди обсыпают друг друга яркими красками. Подобное действо решили организовать летом и в Тюмени.
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Тюмень

Всероссийский фестиваль красок состоится 4 июля на стадионе «Локомотив» (рядом с железнодорожным вокзалом). Вас ждут пять часов живой музыки, тонны натуральной яркой краски Холи и свободный вход без возрастных ограничений!

На огромном зеленом стадионе будет царить атмосфера счастья и беззаботности, тысячи улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой, обещают организаторы.

Краску, привезенную из Индии, можно будет приобрести на месте — 150 рублей за пакет. Рекомендуется прийти в белой одежде — на ней краска будет смотреться лучше всего.

В настоящее время идет прием заявок на стрит-маркет и участие в концерте. Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте Фестиваль-красок.рф.

Напомним, что праздник Холи тюменцам уже знаком. Ежегодно обсыпание красками проходит в рамках этнофестиваля «Небо и Земля».

#Новости#Фестивали#Тюмень#Ирина#Культура
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