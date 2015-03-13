В Тюмени пройдет фестиваль красок Холи

Всероссийский фестиваль красок состоится 4 июля на стадионе «Локомотив» (рядом с железнодорожным вокзалом). Вас ждут пять часов живой музыки, тонны натуральной яркой краски Холи и свободный вход без возрастных ограничений!
На огромном зеленом стадионе будет царить атмосфера счастья и беззаботности, тысячи улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой, обещают организаторы.
Краску, привезенную из Индии, можно будет приобрести на месте — 150 рублей за пакет. Рекомендуется прийти в белой одежде — на ней краска будет смотреться лучше всего.
В настоящее время идет прием заявок на стрит-маркет и участие в концерте. Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте Фестиваль-красок.рф.
Напомним, что праздник Холи тюменцам уже знаком. Ежегодно обсыпание красками проходит в рамках этнофестиваля «Небо и Земля».