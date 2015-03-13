В многоэтажках центра Тюмени временно нет воды

Под отключение попали дома по адресам: Борцов Октября: 3; Елизарова: 3, 5, 6, 8, 21, 23, 25, 27; Индустриальная: 5; Максима Горького: 1, 3; Харьковская: 27; Щорса: 1, 1а, 2, 2/1, 3, 4, 5а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11; Котельщиков: 17/2, 17, 19; а также спортивный комплекс «Прибой», здания на Елизарова: 6/1; Щорса: 5 и 9а; детсад № 75 на Борцов Октября.
Пониженное давление в административном здании на Новгородской, 10, сообщает «Тюмень водоканал».
В этих дома водоснабжение отключили в 05:40 утра сегодня, 13 марта, в пятницу. Вернуть воду в дома специалисты планируют к 5 утра 14 числа.
Добавим, что в 13 часов дня в эту пятницу в домах по адресам: Мельникайте: 48, 50а, 50, 52; 54; Харьковская: 69 также водоснабжение будет отключено, предварительно, на сутки. Причина — утечка у дома № 67 по улице Мельникайте.