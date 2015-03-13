В многоэтажках центра Тюмени временно нет воды

Добавим, что в 13 часов дня в эту пятницу в домах по адресам: Мельникайте: 48, 50а, 50, 52; 54; Харьковская: 69 также водоснабжение будет отключено, предварительно, на сутки. Причина — утечка у дома № 67 по улице Мельникайте.