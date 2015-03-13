Рустам Тотров завоевал бронзу Чемпионата России

В категории до 98 килограммов, в которой выступал Тотров, было представлено 37 спортсменов. Серебряный призер Олимпиады в Лондоне уверенно шел к победе, однако, в полуфинале «споткнулся» о будущего чемпиона страны Ислама Магомедова, выступающего за Дагестан и Ростовскую область. В решающем поединке Магомедов одолел еще одного сибиряка Константина Ефимова, представлявшего ХМАО и Хабаровский край.