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Рустам Тотров завоевал бронзу Чемпионата России

13 марта 2015, 13:47
Тюменский борец греко-римского стиля Рустам Тотров завоевал бронзовую медаль проходившего в Санкт-Петербурге чемпионата России. В схватке за награду он сумел одолеть москвича Кантемира Магомедова, сообщает АСН «Тюменская арена».

В категории до 98 килограммов, в которой выступал Тотров, было представлено 37 спортсменов. Серебряный призер Олимпиады в Лондоне уверенно шел к победе, однако, в полуфинале «споткнулся» о будущего чемпиона страны Ислама Магомедова, выступающего за Дагестан и Ростовскую область. В решающем поединке Магомедов одолел еще одного сибиряка Константина Ефимова, представлявшего ХМАО и Хабаровский край.

Тотров же в свою очередь уверенно провел утешительную схватку с Магомедовым. Также на третью ступень пьедестала взошел местный атлет Максим Сафарян.

В категории до 71 килограмма достойный результат показал еще один представитель Тюменской области Заур Губаев. Он стал восьмым. Тем не менее победа в этой категории досталась спортсмену из Санкт-Петербурга Юрию Денисову.

#Новости#Чемпионат России#Греко-римская борьба#Алексей#Общество
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