На территории области не установлено фактов повышения радиационного фона

В связи со сбросами в 1957 году жидких отходов радиохимического производства ПО «Маяк» (Челябинская область) в систему рек Теча- Исеть — Тобол ведется радиационный мониторинг состояния воды рек Исеть и Тоболс точками отбора в с. Исетское и г. Ялуторовске соответственно. Из рек Исеть и Тобол пробы воды отбираются ежемесячно.