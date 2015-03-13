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На территории области не установлено фактов повышения радиационного фона

13 марта 2015, 15:37
В прошлом году радиационная обстановка на территории Тюменской области по сравнению с 2011–2013 годами существенно не изменилась и оценивается как удовлетворительная, характеризуется достаточной однородностью и стабильностью радиационных показателей. Такие данные приводит тюменский Роспотребнадзор.

По данным Росгидромета, географическое распределение техногенного радиоактивного загрязнения почвы на территории Тюменской области в 2011–2013 годах не изменялось. Содержание радионуклидов в пробах почвы не превышает значения, характерные для Тюменской области.

Проводились исследования воды хозяйственно-питьевого водоснабжения и воды открытых водоемов по показателям радиационной безопасности. По результатам эти исследований превышения уровней вмешательства по удельной суммарной альфа-, бета-активности; по удельной активности радона-222, удельной активности цезия-137 и стронция-90 не выявлено.

В настоящее время эксплуатируется 572 источника — 478 подземных и 94 поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 2012 — 2014 гг. они исследовались по удельной суммарной альфа- и бета-активности, на содержание природного радионуклида радона-222 (подземные), на содержание техногенных радионулидов — цезия-137 и стронция-90 (поверхностные).

Проб питьевой воды с содержанием радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 мЗв/год и требующей проведения защитных мероприятий не зарегистрировано.

В связи со сбросами в 1957 году жидких отходов радиохимического производства ПО «Маяк» (Челябинская область) в систему рек Теча- Исеть — Тобол ведется радиационный мониторинг состояния воды рек Исеть и Тоболс точками отбора в с. Исетское и г. Ялуторовске соответственно. Из рек Исеть и Тобол пробы воды отбираются ежемесячно.

С 2009 года удельная активность стронция-90 составляет в среднем 0,22 и 0,14 Бк/кг соответственно (допустимый уровень согласно — 4,9 Бк/кг); удельная активность цезия-137 находится на низком уровне — менее 0,01 Бк/кг (допустимый уровень — 11 Бк/кг). В других реках и водоемах области удельная активность цезия-137 составляет менее 0,01 Бк/кг; стронция-90 — в среднем 0,01 Бк/кг.

Превышения уровней вмешательства за отчетные годы по удельной активности цезия-137 и стронция-90 в воде источников питьевого водоснабжения не зарегистрировано.

Продолжались исследования продовольственного сырья и пищевых продуктов на содержание цезия-137 и стронция-90. В 2014 г. исследовано 297 (в 2013 г. — 332) проб пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ.

Уровни содержания радионуклидов в исследованных пищевых продуктах не превышают установленные нормативы.

Исследованные по показателям радиационной безопасности пробы почвы, пищевых продуктов, воды хозяйственно-питьевого водоснабжения, воды открытых водоемов соответствуют гигиеническим требованиям.

На территории Тюменской области не было установлено фактов повышения радиационного фона и содержания радионуклидов в объектах окружающей среды до уровней, способных нанести вред здоровью населения, а также фактов выявления радиационно-загрязненной выше действующих нормативов продукции, делает вывод Роспотребнадзор.

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