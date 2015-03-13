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Лучший следователь прищучил ряд взяточников и адвоката-наркоторговца

13 марта 2015, 15:49
В Тюменской области по итогам работы за прошлый год наградили лучших следователей. Один из них — Иван Быков, который в 2014 году закончил производство более чем сорока уголовных дел. В основном, молодой следователь разоблачает коррупционеров.
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Тюмень

Старший следователь следственного отдела по Ленинскому административному округу Тюмени Иван Быков занимается расследованием уголовных дел экономической, коррупционной, налоговой направленности. Он рассказал, что среди законченных в 2014 году уголовных дел больше всего связано с дачей или получением взяток. Несколько дел было в отношении нечистых на руку гаишников и водителей, которые не прочь подкупить инспектора.

«Наиболее сложные уголовные дела — по многоэпизодным преступлениям, — признается Иван. — Например, когда обвиняемый является преподавателем. Поскольку взятку они получают от большого количества студентов — например, от 60 или даже 100 человек, по подобным делам необходим большой объем следственных действий».

По словам следователя, ему самому взяток ни разу не предлагали.

Кроме того, Иван Быков расследовал два уголовных дела в отношении адвокатов. Один из них обвинялся в самоуправстве, угрозе убийством, причинении имущественного ущерба. Другой продал наркотики сотруднику полиции.

Иван стал победителем в номинации «Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления». На церемонии награждения присутствовали родители молодого человека. В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru они признались, что гордятся сыном. Правда, полковник в отставке Иван Николаевич Быков посетовал, что тот, получив награду, не ответил «Служу России».

«Этим нужно гордиться и говорить об этом. Мне не нравится, когда сотрудник правоохранительных органов говорит, что он работает. Если носишь погоны — говори, что проходишь службу», — сказал он.

Иван Николаевич рассказал, что его сыну повезло попасть на практику к опытному следователю Сергею Колиенко: «Иван два года проработал у него общественным помощником — понравилось. Хотя, конечно, поначалу было тяжело: надо привыкать выезжать на преступления, видеть трупы, вести допросы преступников — не тех, которые кошелек своровали, а убийц, коррупционеров. Я боялся, что сыну будет психологически тяжело. Не секрет, что многие молодые сотрудники следственных органов не выдерживают и увольняются через некоторое время. У них большая напряженность, а на половинку работать нельзя. Почему у Ивана показатели работы хорошие? Потому что на первом месте у нашего сына — его служба в следственном комитете, все остальное — на втором плане. Я в этом его поддерживаю: пока молодой надо работать, чего-то достигать, повышать профессионализм».

Мама Ивана, Елена Николаевна, призналась, что очень переживает за сына: «Постоянно хочется быть на связи. Прошу звонить, во сколько бы он не закончил — хоть ночью, хоть под утро, чтобы я знала, что с ним все хорошо».

Отметим, что награждение лучших следователей прошло в рамках ежегодной конференции сотрудников СУ СК по Тюменской области. Среди победителей и призеров конкурса кроме Ивана Быкова — Марина Сайфитдинова («Лучший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления»), Станислав Ефимов («Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления», второе место), Энок Мартиросян («Лучший следователь-криминалист следственного управления») и т.д. Родители номинантов присутствовали на церемонии награждения и получили благодарственные письма.

После торжественной части следователи приступили к работе в рамках конференции. До обеда они прослушали доклады, темы которых непосредственно касались их ежедневной деятельности, а в 14.00 начались практические занятия.

#Новости#Следственный комитет#Тюмень#Награды#Таня#Общество
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