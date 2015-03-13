Лучший следователь прищучил ряд взяточников и адвоката-наркоторговца

Иван Николаевич рассказал, что его сыну повезло попасть на практику к опытному следователю Сергею Колиенко: «Иван два года проработал у него общественным помощником — понравилось. Хотя, конечно, поначалу было тяжело: надо привыкать выезжать на преступления, видеть трупы, вести допросы преступников — не тех, которые кошелек своровали, а убийц, коррупционеров. Я боялся, что сыну будет психологически тяжело. Не секрет, что многие молодые сотрудники следственных органов не выдерживают и увольняются через некоторое время. У них большая напряженность, а на половинку работать нельзя. Почему у Ивана показатели работы хорошие? Потому что на первом месте у нашего сына — его служба в следственном комитете, все остальное — на втором плане. Я в этом его поддерживаю: пока молодой надо работать, чего-то достигать, повышать профессионализм».