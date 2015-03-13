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Главой Переваловского МО назначен Валерий Макаревич

13 марта 2015, 11:00
Накануне в Тюменском районе состоялось заседание думы Переваловского муниципального образования, на котором был выбран новый глава администрации Переваловского муниципального образования. Им стал Валерий Макаревич.

Валерий Михайлович Макаревич окончил Тюменский государственный университет по двум специальностям, «Филология» и «Юриспруденция».

Имеет большой опыт работы на муниципальной службе. Был начальником управления культуры, спорта и молодежной политики, советником главы администрации Нижнетавдинского района. С 2011 по 2013 годы работал начальником управления социальной защиты населения Нижнетавдинского района.

С 2013 года — начальник управления социальной защиты населения города Тюмени, информирует районное управление информационной политики.

Напомним, в отношении бывшего главы Переваловского муниципального образования ведутся следственные действия. Он обвиняется в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере.

#Новости#Глава муниципального образования#Тюменский район#Валерий Макаревич#Женя#Политика
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