Главой Переваловского МО назначен Валерий Макаревич

Валерий Михайлович Макаревич окончил Тюменский государственный университет по двум специальностям, «Филология» и «Юриспруденция».
Имеет большой опыт работы на муниципальной службе. Был начальником управления культуры, спорта и молодежной политики, советником главы администрации Нижнетавдинского района. С 2011 по 2013 годы работал начальником управления социальной защиты населения Нижнетавдинского района.
С 2013 года — начальник управления социальной защиты населения города Тюмени, информирует районное управление информационной политики.
Напомним, в отношении бывшего главы Переваловского муниципального образования ведутся следственные действия. Он обвиняется в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере.