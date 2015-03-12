Жителей Тюмени зовут соревноваться в армрестлинге и семейном спорте

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, в рамках «семейного марафона» предусмотрены поднятие гирь для отцов семейства, танцевальные программы для мам и эстафеты для детей.
Самых маленьких гостей спортивного праздника ждут эстафеты «Детские сады» (спортивная площадка по ул. Энергетиков, 45а). Подростки могут принять участие в состязаниях по регби (ул. Хохрякова, 88), зимнему дуатлону легкоатлетическому кроссу и велокроссу (ул. Широтная,115) и пионерболу (пр. Солнечный, 24). Для мальчиков и их пап пройдут соревнования по армрестлингу (ул. Московский тракт, 22), а спортивные семьи могут проверить свои силы на конькобежных стартах «Мама, папа, я» (ул. Судоремонтная, 2 б).
На площадку «Центра Дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1) приглашают тюменцев сыграть в бадминтон, флорбол и хоккей в валенках, а в ДЮСШ «Старт XXI век» (ул. Высотная, 1, корпус 4) состоятся показательные выступления по мотокроссу.
Если позволят погодные условия, организаторы также обучат всех желающих езде на картинге. Горожан с ограниченными возможностями ждут по адресу ул. 30 лет Победы, 91, где состоятся соревнования по бочче. Традиционными направлениями городского «Дня здоровья» станут «Веселые старты», мини-футбол, хоккей, дартс и шахматы. Кроме того, участников ждут показательные выступления спортсменов, мастер-классы по скандинавской ходьбе, аэробик-марафоны и многое другое.
Как отмечают организаторы, в мероприятиях ожидается участие не менее семи тысяч человек.