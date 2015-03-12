Жителей Тюмени зовут соревноваться в армрестлинге и семейном спорте

Если позволят погодные условия, организаторы также обучат всех желающих езде на картинге. Горожан с ограниченными возможностями ждут по адресу ул. 30 лет Победы, 91, где состоятся соревнования по бочче. Традиционными направлениями городского «Дня здоровья» станут «Веселые старты», мини-футбол, хоккей, дартс и шахматы. Кроме того, участников ждут показательные выступления спортсменов, мастер-классы по скандинавской ходьбе, аэробик-марафоны и многое другое.