В «Фаворите» помогут определить цветотип

15 марта с 14:00 до 17:00 все желающие смогут определить свой цветотип у мастера-профессионала и получить необходимую консультацию и рекомендации по подбору одежды, макияжа и оттенка волос. Эти знания помогут вам в дальнейшем самостоятельно создавать свой самый выигрышный образ! Но и это еще не всё!
В этот день покупатели магазина «Л’этуаль» и кофейни Traveler’s Coffee в ТРЦ «Фаворит» смогут сделать себе бесплатный макияж у нашего визажиста. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 300 руб. и показать чек мастеру.
Также для всех пройдёт бесплатный мастер-класс «Цветочная феерия».
Всё это — в один день!
Когда? — 15 марта с 14:00 до 17:00.
Где? — ТРЦ «Фаворит» (В. Гнаровской, 12), 3 этаж, возле магазина Dars.