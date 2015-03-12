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В «Фаворите» помогут определить цветотип

12 марта 2015, 14:15
Наверняка вы замечали, что вам идут не все цвета в одежде и косметике? Какие-то делают вас ярче, а какие-то наоборот «съедают» всю красоту. Кому-то идут коричневые тени, а кому-то фиолетовые. Кто-то красит волосы в рыжий цвет и выглядит на все 100, а кому-то рыжий совсем не подходит. Можно избежать многих ошибок с помощью правильного определения своего цветотипа!
Сюжет
Тюмень

15 марта с 14:00 до 17:00 все желающие смогут определить свой цветотип у мастера-профессионала и получить необходимую консультацию и рекомендации по подбору одежды, макияжа и оттенка волос. Эти знания помогут вам в дальнейшем самостоятельно создавать свой самый выигрышный образ! Но и это еще не всё!

В этот день покупатели магазина «Л’этуаль» и кофейни Traveler’s Coffee в ТРЦ «Фаворит» смогут сделать себе бесплатный макияж у нашего визажиста. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 300 руб. и показать чек мастеру.

Также для всех пройдёт бесплатный мастер-класс «Цветочная феерия».

Всё это — в один день!

Когда? — 15 марта с 14:00 до 17:00.

Где? — ТРЦ «Фаворит» (В. Гнаровской, 12), 3 этаж, возле магазина Dars.

#Новости#ТРЦ Фаворит#Красота#Тюмень#Ирина#Культура
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