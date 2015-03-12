В «Фаворите» помогут определить цветотип

Наверняка вы замечали, что вам идут не все цвета в одежде и косметике? Какие-то делают вас ярче, а какие-то наоборот «съедают» всю красоту. Кому-то идут коричневые тени, а кому-то фиолетовые. Кто-то красит волосы в рыжий цвет и выглядит на все 100, а кому-то рыжий совсем не подходит. Можно избежать многих ошибок с помощью правильного определения своего цветотипа!

Сюжет Тюмень