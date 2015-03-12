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Тюменцев зовут на контрольную по математике

12 марта 2015, 11:45
Яндекс предлагает поучаствовать во всероссийской контрольной по математике «Что и требовалось доказать» (ЧТД). Обычно этим выражением заканчивают доказательство теорем, и можно сказать, что контрольная Яндекса — это попытка ещё раз доказать теорему о необходимости математики в повседневной жизни.

ЧТД состоится 14 марта, в день числа «пи», в 14:00. Контрольная будет состоять из 10 задач, которые можно будет решить на сайте http://yandex.ru/math. Большинство из них основаны на жизненных ситуациях, с которыми регулярно сталкиваются и доктора наук, и те, кто последний раз решал математические задачи за школьной партой. Например, расчёт процентов по кредиту или времени в пути из одного часового пояса в другой. Для решения задач достаточно базовых знаний по математике, считают в пресс-службе Яндекса.

«Математика всегда была на переднем крае науки, а сегодня она используется буквально в каждой современной отрасли — от IT и космонавтики до биотехнологий и маркетинга. И, конечно, без математики не существовало бы технологий и сервисов Яндекса, — говорит координатор молодёжных проектов Яндекса Илья Кабанов. — При этом до сих пор жив стереотип, что математика — это скучно, непонятно и слишком абстрактно. Мы хотим показать другую сторону математики — живую, доступную и интересную».

Записаться на ЧТД можно здесь. Незадолго до начала контрольной пользователям придёт напоминание о дате её проведения, а сразу по окончании ЧТД все участники узнают результаты и смогут поделиться ими в социальных сетях. Начинать готовиться можно уже сейчас — на сайте контрольной https://yandex.ru/edu/tasks/54e5b7051afbe319b6ce6535/run/ опубликованы тренировочные задания.

#Новости#Яндекс#Тестирование#Ирина#Общество
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