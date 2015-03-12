Тюменцев зовут на контрольную по математике

ЧТД состоится 14 марта, в день числа «пи», в 14:00. Контрольная будет состоять из 10 задач, которые можно будет решить на сайте http://yandex.ru/math. Большинство из них основаны на жизненных ситуациях, с которыми регулярно сталкиваются и доктора наук, и те, кто последний раз решал математические задачи за школьной партой. Например, расчёт процентов по кредиту или времени в пути из одного часового пояса в другой. Для решения задач достаточно базовых знаний по математике, считают в пресс-службе Яндекса.