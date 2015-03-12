Тюменский Арбат развернулся в «Магеллане»

Многофункциональный комплекс «Магеллан» 8 марта принял на своей территории Тюменский Арбат «Содружество». Праздник женщин, весны и цветов гости Тюменского Арбата в «Магеллане» провели в окружении творчества, подарков, громкой музыки и хорошего настроения!
В этот раз на сцене Тюменского Арбата можно было увидеть много новых лиц. Это люди, которые не побоялись отправить заявку и показать себя всему городу: Яна Силина, Степан Бобров и Вячеслав Девятков.
Порадовали гостей своим прелестным голосом две юные особы, ученицы студии вокала «Максимум» Елена Мымрина и Майя Штриккер. Несмотря на свой юный возраст девочки являются лауреатами международного конкурса вокального мастерства «Голос будущего», который проходил в Тобольске. Подарком для гостей праздника стали выступления творческой семьи Машкиных! Никита и Наталья, его очаровательная мама, уже не в первый раз выступают на сцене Тюменского Арбата. 8 марта они исполнили сольные номера и пообещали организаторам, что к следующему мероприятию обязательно придумают что-нибудь совместное!
Конечно, не обошлось без творческих партнеров, которые поддерживают Арбат на каждом его мероприятии: цирковая студия «Сказочный мир»,шоу- балет «Этуаль», Танцевальный коллектив GingerTribe и группа «TheSpaceAge».
Также постоянным партнером является хобби-клуб «Аромат Творчества». На этот раз сюрпризом для гостей Арбата был мастер-класс по созданию весенних браслетов из цветов и лент.