Тюменский Арбат развернулся в «Магеллане»

Порадовали гостей своим прелестным голосом две юные особы, ученицы студии вокала «Максимум» Елена Мымрина и Майя Штриккер. Несмотря на свой юный возраст девочки являются лауреатами международного конкурса вокального мастерства «Голос будущего», который проходил в Тобольске. Подарком для гостей праздника стали выступления творческой семьи Машкиных! Никита и Наталья, его очаровательная мама, уже не в первый раз выступают на сцене Тюменского Арбата. 8 марта они исполнили сольные номера и пообещали организаторам, что к следующему мероприятию обязательно придумают что-нибудь совместное!