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Тюменский Арбат развернулся в «Магеллане»

12 марта 2015, 10:06
Многофункциональный комплекс «Магеллан» 8 марта принял на своей территории Тюменский Арбат «Содружество». Праздник женщин, весны и цветов гости Тюменского Арбата в «Магеллане» провели в окружении творчества, подарков, громкой музыки и хорошего настроения!
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Тюмень

Многофункциональный комплекс «Магеллан» 8 марта принял на своей территории Тюменский Арбат «Содружество». Праздник женщин, весны и цветов гости Тюменского Арбата в «Магеллане» провели в окружении творчества, подарков, громкой музыки и хорошего настроения!

В этот раз на сцене Тюменского Арбата можно было увидеть много новых лиц. Это люди, которые не побоялись отправить заявку и показать себя всему городу: Яна Силина, Степан Бобров и Вячеслав Девятков.

Порадовали гостей своим прелестным голосом две юные особы, ученицы студии вокала «Максимум» Елена Мымрина и Майя Штриккер. Несмотря на свой юный возраст девочки являются лауреатами международного конкурса вокального мастерства «Голос будущего», который проходил в Тобольске. Подарком для гостей праздника стали выступления творческой семьи Машкиных! Никита и Наталья, его очаровательная мама, уже не в первый раз выступают на сцене Тюменского Арбата. 8 марта они исполнили сольные номера и пообещали организаторам, что к следующему мероприятию обязательно придумают что-нибудь совместное!

Конечно, не обошлось без творческих партнеров, которые поддерживают Арбат на каждом его мероприятии: цирковая студия «Сказочный мир»,шоу- балет «Этуаль», Танцевальный коллектив GingerTribe и группа «TheSpaceAge».

Также постоянным партнером является хобби-клуб «Аромат Творчества». На этот раз сюрпризом для гостей Арбата был мастер-класс по созданию весенних браслетов из цветов и лент.

#Новости#Тюменский Арбат#Тюмень#МФК Магеллан#Ирина#Культура
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