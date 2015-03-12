Штрафы за неоплату коммунальных услуг увеличат вдвое

Ранее Госдума увеличила плату за незаконное пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса): сейчас она рассчитывается также исходя из ставки рефинансирования, но после того как поправки вступят в силу (предполагается, что также в этом году), станут рассчитываться исходя из средних ставок по депозитам в данном регионе. Минфин в начале марта анонсировал законопроект, меняющий расчет пеней за задержку с налоговыми платежами — после его принятия налоговые органы будут рассчитывать пени исходя из ключевой ставки Центробанка (сейчас — 15% годовых), а не из ставки рефинансирования. Как пояснил Чибис, для расчета пеней для коммунальных услуг ставку рефинансирования оставили намеренно. «Переход к реальной рыночной ставке (процент по вкладам) существенно осложнит порядок расчета пеней для населения», — говорит он.