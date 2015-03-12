Штрафы за неоплату коммунальных услуг увеличат вдвое

Поправки вносят изменения в статью 155 ЖК РФ — пени за просрочку с оплатой услуг вырастают 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (сейчас она составляет 8,25% годовых) в день до 1/170 ставки рефинансирования. Таким образом, неплательщики будет выплачивать своим управляющим компаниям 17,7% годовых от неуплаченных сумм. Проценты будут начисляться с 91-го дня просрочки.
«Такие штрафы будут выплачиваться не только гражданами, но и всей цепочкой поставщиков коммунальных услуг, — объясняет Андрей Чибис. — Я считаю, что этот штраф должен быть сравним с банковским кредитом, ведь по сути неоплата есть кредит неплательщику».
Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская подтвердила получение таких поправок. По ее словам, рассмотрены они будут на ближайшем заседании комитета, которое предварительно намечено на следующую неделю. А сам закон, как предполагается, будет принят до конца весенней сессии Госдумы.
«Уже прошло много совещаний депутатов с Минстроем по этому вопросу, изначально министерство предлагало взыскивать пени с первого дня просрочки, но мы добились, чтобы эти штрафы взимались только с 91-го дня неоплаты, — рассказала „Известиям“ Галина Хованская. — Этим мы оградим от необоснованного начисления пеней добросовестных потребителей: в конце концов, человек мог не заплатить вовремя по вполне объективным причинам — например, уехать в командировку или попасть в больницу».
Ранее Госдума увеличила плату за незаконное пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса): сейчас она рассчитывается также исходя из ставки рефинансирования, но после того как поправки вступят в силу (предполагается, что также в этом году), станут рассчитываться исходя из средних ставок по депозитам в данном регионе. Минфин в начале марта анонсировал законопроект, меняющий расчет пеней за задержку с налоговыми платежами — после его принятия налоговые органы будут рассчитывать пени исходя из ключевой ставки Центробанка (сейчас — 15% годовых), а не из ставки рефинансирования. Как пояснил Чибис, для расчета пеней для коммунальных услуг ставку рефинансирования оставили намеренно. «Переход к реальной рыночной ставке (процент по вкладам) существенно осложнит порядок расчета пеней для населения», — говорит он.
С учетом того что на начало марта максимальная процентная ставка по депозитам (рассчитывается ЦБ по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц) составила 13,85% годовых, пени за просрочку оплаты коммунальных услуг будут наиболее высокими для населения и практически сравняются со средней стоимостью потребительского кредита. По данным Центробанка, на 13 февраля средняя рыночная стоимость потребительского кредита с лимитом кредитования свыше 300 тыс. рублей составила 18,8% годовых.