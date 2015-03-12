Из схемы маршрута № 73 исключена остановка «Кардиоцентр»

В целях повышения безопасности движения по маршруту № 73 «ЖДВ — ул. Народная» из схемы исключена остановка «Кардиоцентр».
Маршрут начнет работу в соответствии с новой схемой с 20 марта 2015 года. Расписание автобусов № 73 существенно не изменится. Отметим, для маршрутов № № 5, 13, 44, 45, 50, 51, 54, 57, 61, 70 и 76 остановка «Кардиоцентр» сохраняется.
Подробнее об изменениях в работе общественного транспорта Тюмени можно узнать по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-700-1924.
Фото: http://mir72.ru