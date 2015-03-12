Хиты Metallica — в исполнении симфонического оркестра

Уникальное шоу, наконец, доберётся и до нашего города. Классика и современность сольются в одно целое и предстанут перед зрителем во всей своей неординарной красоте. А неповторимое сочетание симфонической музыки и тяжёлого рока придаст шоу по-настоящему мистический оттенок и необычайный антураж.
Спустя 15 лет вы имеете уникальную возможность снова услышать хиты Metallica, как на их знаменитом концерте «S&M». Ведь именно в 1999 году вышла в свет знаменитая работа легенды, двойная концертная пластинка совместно с симфоническим оркестром Сан-Франциско. На ней группа исполнила песни со всех на тот момент имеющихся собственных студийных альбомов кроме «Kill ‘Em All», дополнив их двумя новыми песнями — «No Leaf Clover» и «Human». Успех был грандиозным. И можно уверенно сказать, что предстоящий концерт также не оставит равнодушным никого!
Тем более что на сцене выступят настоящие мастера своего дела. Возглавляет симфонический оркестр художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин, профессионал с большой буквы. За его спиной огромное количество выступлений различного уровня. Стоит отметить, что Виктор Бабарикин уже имеет немалый опыт выступления с мировыми звёздами рок-н-ролла — например, маэстро являлся дирижёром во время концерта знаменитой группы «Scorpions» с симфоническим оркестром.
Конечно, группа Metallica в особом представлении не нуждается. Сегодня это уже настоящая легенда, которую знают и любят миллионы людей по всему миру. Уже более 30 лет их музыка сносит башни многочисленным фанатам. Каждый любитель рока почитает их культовый «Чёрный альбом» 1991 года. Группа вошла в Зал Славы рок-н-ролла, получила множество престижных наград, делила сцену с большинством монстров жанра. Бешеный драйв на концертах и высочайший класс игры они демонстрировали везде — даже на Северном Полюсе и в Антарктиде!
Scream Inc. — истинные последователи банды, сумевшие добиться успеха и уважения как среди фанов Metallica, так и среди почитателей рок-н-ролла в целом. Команда существует с 2008 года, и за это время провела более 300 концертов в России, Беларуси и Украине, а также принимала участие во множестве фестивалей, самыми знаковыми из которых были Global Battle of The Bands, Про Рок и Monsters of Rock Remake Show. Коллектив пользуется информационной поддержкой таких гигантов интернета как Metbash и Metclub (официальные фан-странички и информационные сайты группы Metallica в странах СНГ). В 2013 году группа получила статус официального Metallica трибьют-бэнда с правом исполнения, а также использования песен мирового гранда.
На предстоящем шоу Scream Inc. предстанут в несколько новом для себя качестве, выступив с симфоническим оркестром. Однако можно нисколько не сомневаться, что профессионализм музыкантов, их немыслимая энергия и любовь к наследию Metallica позволят им отыграть и этот концерт на высочайшем уровне, с нереальным драйвом и отдачей. Топлива и заряда батарей у этих ребят хватит, будьте уверены!
Концерт к посещению обязателен, особенно истинными ценителями «Металлики» и жанра. Это шоу запомнится вам навсегда!
Возрастное ограничение — 12+.
Цена билетов: 800 — 3000 руб.