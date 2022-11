Хиты Metallica — в исполнении симфонического оркестра

Scream Inc. — истинные последователи банды, сумевшие добиться успеха и уважения как среди фанов Metallica, так и среди почитателей рок-н-ролла в целом. Команда существует с 2008 года, и за это время провела более 300 концертов в России, Беларуси и Украине, а также принимала участие во множестве фестивалей, самыми знаковыми из которых были Global Battle of The Bands, Про Рок и Monsters of Rock Remake Show. Коллектив пользуется информационной поддержкой таких гигантов интернета как Metbash и Metclub (официальные фан-странички и информационные сайты группы Metallica в странах СНГ). В 2013 году группа получила статус официального Metallica трибьют-бэнда с правом исполнения, а также использования песен мирового гранда.