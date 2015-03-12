Директор фирмы не доплатил в налоговую 11 млн рублей

«Подозреваемый — директор ООО „Сибантикорсервис“, деятельность которой заключается в предоставлении услуг по добыче нефти и газа, а также в производстве строительных работ. Мужчина заключил фиктивные договора с двумя фирмами-однодневками по выполнению работ, оказанию услуг и поставке товаров ООО „Сибантикорсервис“, которые указанными организациями фактически не выполнялись. Это было нужно, чтобы в дальнейшем получить налоговый вычет», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.