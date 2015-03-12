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Директор фирмы не доплатил в налоговую 11 млн рублей

12 марта 2015, 09:36
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Сибантикорсервис». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.
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Тюмень

«Подозреваемый — директор ООО „Сибантикорсервис“, деятельность которой заключается в предоставлении услуг по добыче нефти и газа, а также в производстве строительных работ. Мужчина заключил фиктивные договора с двумя фирмами-однодневками по выполнению работ, оказанию услуг и поставке товаров ООО „Сибантикорсервис“, которые указанными организациями фактически не выполнялись. Это было нужно, чтобы в дальнейшем получить налоговый вычет», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Ложные сведения мужчина внес в налоговую декларацию за 2011 и 2012 годы. Он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 11 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.

#Новости#Тюмень#Уклонение от уплаты налогов#Таня#Происшествия
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