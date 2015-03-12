Бандиты вымогали деньги, грабили и травили своих жертв азалептином

В октябре 2012 года проживавший в Тюмени Васиф Аласов (находится в розыске) создал банду. В состав группировки вошли его знакомые Ибрагимов и Мусаев, в 2013 году к ним присоединился Гасанов. Злоумышленники вымогали деньги у своих земляков, ведущих в Тюмени бизнес, а также нападали на жителей города, чтобы завладеть их имуществом. Для достижения своих целей бандиты использовали, в том числе, и азалептин.
«В октябре 2012 года Аласов, действуя в сговоре с Ибрагимовым, подмешал в пиво 29-летнему тюменцу, которого они посадили к себе в машину возле кафе, азалептин. Забрав у беспомощного потерпевшего имущество общую сумму 25,9 тысяч рублей, злодеи выбросили его из машины на улицу. Мужчина скончался от острого отравления азалептином», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Всего в период с октября 2012 года по февраль 2014 года бандой в общей сложности было совершено 12 преступлений. Среди них — разбои, вымогательства, грабежи. Кроме того, Ибрагимов, Мусаев, Гасанов, действуя разным составом (вне банды), совершили еще 10 преступлений.
Так, 29 января 2014 года Ибрагимов и Гасанов в ходе разбойного нападения похитили у 33-летней тюменки золотые украшения стоимостью 59,6 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.
В ночь на 11 февраля 2014 года женщина вместе с двумя сотрудниками уголовного розыска ездила по Тюмени в поисках разбойников. У одного из кафе они увидели Гасанова и Аласова, которые уехали на разных машинах. Позже злодеи были обнаружены в одном из дворов. Они сидели в машине Аласова. Чтобы избежать наказания, Аласов выстрелил в одного из оперативников, тяжело ранив его, а Гасанов избил другого полицейского. С места происшествия бандиты скрылись.
Салахов 11 февраля по просьбе Аласова подобрал брошенный на месте преступления пистолет и спрятал его в своей квартире.
В период с 11 по 20 февраля 2014 года Ибрагимов, Мусаев, Гасанов и Салахов были задержаны. Ибрагимов, Мусаев и Гасанов обвиняются по ст.209 (бандитизм), ст.162 (разбой), ст.163 (вымогательство), ст.159 (мошенничество), ст.161 УК РФ (грабеж). Ибрагимов, кроме того, обвиняется по ч.4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а Гасанов — по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Салахову предъявлено обвинение по ст.316 (укрывательство преступлений) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия).
Ибрагимов, Мусаев и Гасанов заключены под стражу, Салахов находится под подпиской о невыезде, Аласов — в розыске.
Расследованием преступлений занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области. Сегодня, 12 марта 2015 года, прокуратура Тюменской области направила 55 томов уголовного дела в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.