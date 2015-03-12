Бандиты вымогали деньги, грабили и травили своих жертв азалептином

В ночь на 11 февраля 2014 года женщина вместе с двумя сотрудниками уголовного розыска ездила по Тюмени в поисках разбойников. У одного из кафе они увидели Гасанова и Аласова, которые уехали на разных машинах. Позже злодеи были обнаружены в одном из дворов. Они сидели в машине Аласова. Чтобы избежать наказания, Аласов выстрелил в одного из оперативников, тяжело ранив его, а Гасанов избил другого полицейского. С места происшествия бандиты скрылись.