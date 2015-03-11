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Закроют ли в Тюмени магазины Adidas?

11 марта 2015, 11:31
Немецкий Adidas закроет около 200 магазинов в России в текущем году. Об этом сообщает руководитель подразделения компании по взаимодействию со СМИ Николай Петросян. Однако Тюмени закрытие магазинов практически не коснется. На данный момент в нашем городе закрыли всего одну торговую точку.
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Тюмень

«Adidas действительно планирует закрыть около 200 магазинов, но в то же время компания собирается открыть около 100 новых точек в РФ», — сообщил он. Представитель компании пояснил Lenta.ru, что будет прекращена деятельность розничных точек продаж, которые «не удовлетворяли по выручке и трафику посетителей».

Как сообщается в отчетности Adidas, всего германский промышленный концерн намерен закрыть в 2015 году 290 магазинов по всему миру. Сокращение розницы в России в компании объясняют девальвацией рубля (потери Adidas оценивает в 550 миллионов долларов).

Чистый убыток Adidas в четвертом квартале прошлого года составил 140 миллионов евро, выручка — 3,61 миллиарда евро. При этом за весь год прибыль упала в 1,6 раза до 490 миллионов евро, выручка увеличилась на два процента, составив 14,53 миллиарда евро.

Однако тюменцам беспокоиться по поводу массового закрытия в городе магазинов Adidas не стоит. «На данный момент из всех двенадцати торговых точек Adidas закрылась только одна, в торговом центре „Фаворит“. Закрытия других магазинов не планируется», — рассказали NashGorod.ru в одном из тюменских магазинов Adidas.

Кроме того, сотрудники тюменских магазинов отметили, что финансовый кризис в ближайшее время никак не отразится на стоимости спортивных товаров.

Напомним, промышленный концерн Adidas AG выпускает спортивную обувь, одежду и инвентарь под брендами Adidas, Reebok, Rockport, Rbk CCM Hockey и Taylor-Made Golf. В России у холдинга около 800 магазинов.

Фото: http://www.samaragid.ru

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