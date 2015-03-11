Закроют ли в Тюмени магазины Adidas?

«Adidas действительно планирует закрыть около 200 магазинов, но в то же время компания собирается открыть около 100 новых точек в РФ», — сообщил он. Представитель компании пояснил Lenta.ru, что будет прекращена деятельность розничных точек продаж, которые «не удовлетворяли по выручке и трафику посетителей».