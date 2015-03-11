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У наркоторговцев изъяли более 3 кг «синтетики»

11 марта 2015, 11:18
Первые весенние выходные стали плодотворными для оперативной службы регионального управления ФСКН России. В частности, была пресечена деятельность двух организованных преступных групп, члены которых занимались сбытом «синтетики» на территории Тюмени.
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Тюмень

Первые весенние выходные стали плодотворными для оперативной службы регионального управления ФСКН России. В частности, была пресечена деятельность двух организованных преступных групп, члены которых занимались сбытом «синтетики» на территории Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области, задержание производилось в момент размещения закладок в тайники. В разных районах города проведено четыре обысковых мероприятия. У наркодельцов изъято более трех килограммов наркотиков (что составляет около 15 тысяч средне-разовых доз), а также вещи, которые использовались в незаконном сбыте: восемь ноутбуков и планшетов, банковские карты, упаковочные материалы. В качестве складов использовались съемные квартиры.

Все задержанные помещены в следственный изолятор, ведется следствие.

Наркополицейские призывают жителей города Тюмени и области к сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Любая информация, связанная с совершением преступлений в этой сфере, принимается круглосуточно по телефону доверия: 27-00-00. Анонимность гарантируется. Также звонки принимаются по телефону единого антинаркотического номера ФСКН России 8-800-345-67-89. Звонок бесплатный. Онлайн-обращения можно оставить в разделе «Интернет-приемная» на официальном сайте управления.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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