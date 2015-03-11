У наркоторговцев изъяли более 3 кг «синтетики»

Как сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области, задержание производилось в момент размещения закладок в тайники. В разных районах города проведено четыре обысковых мероприятия. У наркодельцов изъято более трех килограммов наркотиков (что составляет около 15 тысяч средне-разовых доз), а также вещи, которые использовались в незаконном сбыте: восемь ноутбуков и планшетов, банковские карты, упаковочные материалы. В качестве складов использовались съемные квартиры.