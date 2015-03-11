Тюменец похитил железнодорожные рельсы

В ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Ишим по подозрению в совершении хищения железнодорожного оборудования был задержан 47-летний мужчина, который передвигался на тракторе вблизи станции Гольшманово. При проведении досмотра в кузове трактора было обнаружено и изъято 8 похищенных кусков железнодорожного полотна.
Как установили сотрудники полиции, подозреваемый в краже проживает в Тюменской области, железнодорожные рельсы похитил с места складирования на перегоне «Усть-ламенка Голышманово». Похищенное мужчина планировал сдать в пункт приема металлолома, вырученные деньги потратить на личные нужды.
В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается, по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.