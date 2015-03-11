Тюменец похитил железнодорожные рельсы

В ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Ишим по подозрению в совершении хищения железнодорожного оборудования был задержан 47-летний мужчина, который передвигался на тракторе вблизи станции Гольшманово. При проведении досмотра в кузове трактора было обнаружено и изъято 8 похищенных кусков железнодорожного полотна.