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Тюменец похитил железнодорожные рельсы

11 марта 2015, 08:45
Проживающий в Тюменской области 47-летний мужчина отличился 7 марта — его задержала полиция, в кузове автомобиля подозреваемого обнаружены железнодорожные рельсы. Обычно в пункт приема металлолома несут лишь болты, а этот тюменец несколько удивил полицейских.

В ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Ишим по подозрению в совершении хищения железнодорожного оборудования был задержан 47-летний мужчина, который передвигался на тракторе вблизи станции Гольшманово. При проведении досмотра в кузове трактора было обнаружено и изъято 8 похищенных кусков железнодорожного полотна.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемый в краже проживает в Тюменской области, железнодорожные рельсы похитил с места складирования на перегоне «Усть-ламенка Голышманово». Похищенное мужчина планировал сдать в пункт приема металлолома, вырученные деньги потратить на личные нужды.

В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается, по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

#Новости#Железные дороги#Кража#Железнодорожная станция#Транспортная полиция#Женя#Общество
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