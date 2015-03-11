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Российский гроссмейстер выиграл чемпионат Европы

11 марта 2015, 10:12
В Израиле завершился чемпионат Европы по классическим шахматам. Титул сильнейшего шахматиста Старого света на этих соревнованиях завоевал российский гроссмейстер Евгений Наер из Москвы, набрав по ходу турнира 8,5 баллов, сообщает АСН «Тюменская арена».

Напомним, в турнире принимали участие и двое представителей Тюменской области: 18-летний международный мастер Даниил Юффа и гроссмейстер из Салехарда Александра Горячкина. Наиболее удачно этот турнир сложился для Горячкиной, которая существенно продвинулась в рейтинге, набрав 6,5 баллов и заняв 68-е место. В 10-м туре чемпионка мира среди юниоров обыграла белыми своего соотечественника Антона Демченко из Новороссийска, а в финале сыграла вничью с представителем Нидерландов гроссмейстером Робином Ван Кемпеном.

Даниил Юффа завершил этот чемпионат Европы с 5,5 баллами на 120-м месте. В 10-м туре тюменец разошелся миром со словенцем Александром Белявским, а вот в следующей игре попал под горячую руку гроссмейстера из Грузии Левана Панцулая. Проиграв в десятом туре израильскому мастеру ФИДЕ Пинхасу Катарджи, Панцулая сделал все возможное, чтобы не потерять балл в игре против тюменца.

Всего за звание сильнейшего шахматиста боролись 250 игроков из 33 стран. 115 из них при этом носили высшее шахматное звание. Призеры и победители были выявлены по итогам 11-ти туров.

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