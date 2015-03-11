Российский гроссмейстер выиграл чемпионат Европы

Напомним, в турнире принимали участие и двое представителей Тюменской области: 18-летний международный мастер Даниил Юффа и гроссмейстер из Салехарда Александра Горячкина. Наиболее удачно этот турнир сложился для Горячкиной, которая существенно продвинулась в рейтинге, набрав 6,5 баллов и заняв 68-е место. В 10-м туре чемпионка мира среди юниоров обыграла белыми своего соотечественника Антона Демченко из Новороссийска, а в финале сыграла вничью с представителем Нидерландов гроссмейстером Робином Ван Кемпеном.
Даниил Юффа завершил этот чемпионат Европы с 5,5 баллами на 120-м месте. В 10-м туре тюменец разошелся миром со словенцем Александром Белявским, а вот в следующей игре попал под горячую руку гроссмейстера из Грузии Левана Панцулая. Проиграв в десятом туре израильскому мастеру ФИДЕ Пинхасу Катарджи, Панцулая сделал все возможное, чтобы не потерять балл в игре против тюменца.
Всего за звание сильнейшего шахматиста боролись 250 игроков из 33 стран. 115 из них при этом носили высшее шахматное звание. Призеры и победители были выявлены по итогам 11-ти туров.