Российский гроссмейстер выиграл чемпионат Европы

Напомним, в турнире принимали участие и двое представителей Тюменской области: 18-летний международный мастер Даниил Юффа и гроссмейстер из Салехарда Александра Горячкина. Наиболее удачно этот турнир сложился для Горячкиной, которая существенно продвинулась в рейтинге, набрав 6,5 баллов и заняв 68-е место. В 10-м туре чемпионка мира среди юниоров обыграла белыми своего соотечественника Антона Демченко из Новороссийска, а в финале сыграла вничью с представителем Нидерландов гроссмейстером Робином Ван Кемпеном.