Разбойники чуть не задушили таксиста

«Мужчина пояснил стражам порядка, что подвергся нападению двух неизвестных. Оказавшись в машине, молодые люди набросили веревку на шею таксисту и попытались его задушить, чтобы завладеть транспортным средством. Однако владелец авто смог освободиться и нажать тревожную кнопку вызова диспетчера на своем мобильном телефоне», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.