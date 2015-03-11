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Разбойники чуть не задушили таксиста

11 марта 2015, 14:01
В Тюмени сотрудники вневедомственной охраны задержали молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени сотрудники вневедомственной охраны задержали молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста.

Экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший улицы города в ночное время, получил ориентировку из Центра управления нарядами УМВД России по г. Тюмени: во дворе жилого дома совершено разбойное нападение на водителя такси. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили и задержали злоумышленников, а также опросили потерпевшего.

«Мужчина пояснил стражам порядка, что подвергся нападению двух неизвестных. Оказавшись в машине, молодые люди набросили веревку на шею таксисту и попытались его задушить, чтобы завладеть транспортным средством. Однако владелец авто смог освободиться и нажать тревожную кнопку вызова диспетчера на своем мобильном телефоне», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Двое безработных тюменцев были доставлены в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой).

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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