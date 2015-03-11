Полиомиелит — опасный враг для здоровья детей

Возбудитель инфекции — вирус, устойчивый во внешней среде. Он не разрушается пищеварительными соками и антибиотиками, хорошо переносит замораживание и высушивание. Единственным источником инфекции является больной человек.
Во внешнюю среду вирус попадает с испражнениями больных, однако в ряде случаев заболевание может распространяться воздушно-капельным путем. От момента заражения до первых признаков заболевания проходит в среднем 5–12 дней. Попав в организм человека, вирус размножается на слизистых оболочках кишечника, затем с током крови разносится во все органы и системы организма.
Первыми признаками заболевания являются значительное повышение температуры тела. В течение первых 3 дней отмечается головная боль, недомогание, насморк, возможны желудочно-кишечные расстройства (рвота и жидкий стул).
Наиболее тяжелой формой полиомиелита являются паралитическая, характерными симптомами которой является слабость, боль в мышцах и развитие параличей конечностей. Пораженные параличом дыхательные мышцы или мышцы глотки могут привести к остановке дыхания и смерти (у 10% больных).
В 30% случаях полиомиелит заканчивается остаточными параличами с атрофией мышц, приводя к инвалидности. У 30 % больных возникают более легкие осложнения (пневмонии, миакардиты, тяжелые заболевания желудка). Полное выздоровление от паралитической формы полиомиелита без последствий наступает в 30% случаев.
Всемирная организация здравоохранения поставила перед медицинскими работниками всего мира задачу полного искоренения этой инфекции на планете. Массовая иммунизация всего детского населения нашей страны позволила ликвидировать заболевания полиомиелитом в Российской Федерации. Последние случаи заболевания были зарегистрированы в 1996 г. в Чечне, в связи с отсутствием прививок среди населения.
Но, несмотря на успехи вакцинации, всё ещё существует опасность возникновения этого заболевания в нашей стране в виду возможного завоза его из стран, где данные заболевания продолжают регистрироваться. Учитывая массовую миграцию населения, любой ребенок может стать жертвой полиомиелита.
Единственным средством защиты от этого беспощадного заболевания является вакцинация. Вакцинировать против полиомиелита начинают с 3-х месячного возраста. Курс вакцинации состоит из трех прививок с интервалом 1,5 месяца. В последующем проводят ревакцинацию в 18, 20 месяцев и 14 лет, сообщают в Роспотребнадзоре Тюменской области.
Фото: http://irrox.com.ru