Полиомиелит — опасный враг для здоровья детей

Во внешнюю среду вирус попадает с испражнениями больных, однако в ряде случаев заболевание может распространяться воздушно-капельным путем. От момента заражения до первых признаков заболевания проходит в среднем 5–12 дней. Попав в организм человека, вирус размножается на слизистых оболочках кишечника, затем с током крови разносится во все органы и системы организма.