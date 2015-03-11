Похитившие беременную девушку полицейские уволены со службы

В Тюмени уволена из органов внутренних дел сотрудница полиции, которая похитила сожительницу бывшего мужа и требовала, чтобы та уехала из города. Погонов лишился и сообщник ревнивицы, служивший участковым в том же ОП № 5.
Напомним, двое сотрудников отдела полиции № 5 УМВД России по городу Тюмени проходят в качестве подозреваемых в уголовном деле, возбужденном по ч.2 п. «в» ст.126 УК РФ (похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).
«26 января сотрудница полиции со своим коллегой и еще одной знакомой незаконно проникла в квартиру бывшего мужа. Женщина забрала у беременной сожительницы экс-супруга телефон и планшетный компьютер, собрала ее вещи в сумку. Затем злоумышленники вместе с жертвой поехали покупать билет на самолет. Поскольку ближайший рейс был только следующим утром, похитители увезли беременную девушку на квартиру в поселок Боровский и там против воли удерживали всю ночь», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Как сообщалось ранее, в аэропорту девушка прошла регистрацию и досмотр, однако в самолет не села — убедившись, что за ней не следят, она попросила телефон у пассажира и сообщила гражданскому мужу, где находится.
Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов назначил служебную проверку по факту случившегося. Сегодня в пресс-службе регионального главка сообщили, что дознаватель ОП № 5 и участковый того же отдела полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, будет дана и оценка роли руководства подразделения в организации воспитательной работы с личным составом.
Между тем, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.