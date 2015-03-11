Похитившие беременную девушку полицейские уволены со службы

«26 января сотрудница полиции со своим коллегой и еще одной знакомой незаконно проникла в квартиру бывшего мужа. Женщина забрала у беременной сожительницы экс-супруга телефон и планшетный компьютер, собрала ее вещи в сумку. Затем злоумышленники вместе с жертвой поехали покупать билет на самолет. Поскольку ближайший рейс был только следующим утром, похитители увезли беременную девушку на квартиру в поселок Боровский и там против воли удерживали всю ночь», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.