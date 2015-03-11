Осужден карманник, воровавший телефоны у студенток

«Все потерпевшие — девушки, в основном студентки. Вретик орудовал на остановочных комплексах и в автобусах. Он незаметно вытаскивал из карманов своих жертв сотовые телефоны и скрывался с места происшествия. У одной из потерпевших Вретик в автобусе похитил Apple iPhone 5s стоимостью 34,7 тысячи рублей — смартфон лежал в незастегнутом кармане рюкзака», — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.