nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Осужден карманник, воровавший телефоны у студенток

11 марта 2015, 15:26
В Тюмени осужден вор-карманник, забиравший телефоны у девушек. 30-летний Евгений Вретик признан виновным по ч.2 ст. 158 УК РФ (кражи).
Сюжет
Тюмень

Евгений Вретик ранее неоднократно был судим за кражи, но на путь исправления так и не встал. С 10 ноября по 2 декабря 2014 года он совершил семь преступлений.

«Все потерпевшие — девушки, в основном студентки. Вретик орудовал на остановочных комплексах и в автобусах. Он незаметно вытаскивал из карманов своих жертв сотовые телефоны и скрывался с места происшествия. У одной из потерпевших Вретик в автобусе похитил Apple iPhone 5s стоимостью 34,7 тысячи рублей — смартфон лежал в незастегнутом кармане рюкзака», — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Общий размер ущерба, причиненного девушкам, составил более 82,7 тысяч рублей.

Суд с учетом рецидива преступлений назначил Вретику 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и удовлетворил два заявленных иска пострадавших на общую сумму 15,9 тысяч рублей.

#Новости#Кража#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25