Осужден карманник, воровавший телефоны у студенток

Евгений Вретик ранее неоднократно был судим за кражи, но на путь исправления так и не встал. С 10 ноября по 2 декабря 2014 года он совершил семь преступлений.
«Все потерпевшие — девушки, в основном студентки. Вретик орудовал на остановочных комплексах и в автобусах. Он незаметно вытаскивал из карманов своих жертв сотовые телефоны и скрывался с места происшествия. У одной из потерпевших Вретик в автобусе похитил Apple iPhone 5s стоимостью 34,7 тысячи рублей — смартфон лежал в незастегнутом кармане рюкзака», — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
Общий размер ущерба, причиненного девушкам, составил более 82,7 тысяч рублей.
Суд с учетом рецидива преступлений назначил Вретику 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и удовлетворил два заявленных иска пострадавших на общую сумму 15,9 тысяч рублей.