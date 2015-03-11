Из-за кризиса тюменцы не хотят жить: выросло число суицидальных попыток

Напомним, что в Тюмени за последнее время произошло несколько самоубийств, о которых стало известно широкой общественности: пожилая женщина погибла, упав с Моста влюбленных, а 10-летний мальчик и трое взрослых мужчин выбросились из окон в разных районах города. Однако официальных данных, позволяющих связать данные случаи с кризисом в стране, нет. Более того, про одного из мужчин известно, что он покончил с собой после ссоры с девушкой.