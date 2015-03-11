Из-за кризиса тюменцы не хотят жить: выросло число суицидальных попыток

За последние два месяца в Тюменской области на 30% увеличилось количество суицидальных попыток.
Об этом на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы рассказал заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник, ссылаясь на оперативные данные. По его словам, рост числа потенциальных самоубийц связан, прежде всего, с ухудшением экономической обстановки: работников начали отправлять в отпуска без содержания, либо просто сокращать.
Напомним, что в Тюмени за последнее время произошло несколько самоубийств, о которых стало известно широкой общественности: пожилая женщина погибла, упав с Моста влюбленных, а 10-летний мальчик и трое взрослых мужчин выбросились из окон в разных районах города. Однако официальных данных, позволяющих связать данные случаи с кризисом в стране, нет. Более того, про одного из мужчин известно, что он покончил с собой после ссоры с девушкой.
Также на заседании в облдуме Роман Тютюник отметил, что в области ожидается возврат к применению насилия для получения денег, в том числе, и незначительных. Также может увеличиться количество вымогательств со стороны коллекторских контор, так как в Тюменской области зафиксированы случаи невыплаты заработной платы.
Вице-спикер областного парламента, руководитель депутатской фракции ЛДПР Владимир Сысоев предложил усилить меры по борьбе с увеличивающейся преступностью. Депутат обратил внимание на необходимость привлечения представителей народных дружин, казаков и нарядов внутренних войск к патрулированию улиц. «Мы понимаем, что 2015 год будет нелегким, преступность, особенно уличные кражи, будет расти. Необходимо привлекать общественность. Думаю, что тогда нам удастся удержать преступность, дисциплинировать тех, кто хочет покуситься на собственность граждан», — цитирует слова Владимира Сысоева его помощник Жанна Харинова.
Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Сергей Рыбаков заверил, что такая работа проводится.