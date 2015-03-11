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Французский джаз — в Тюменской филармонии

11 марта 2015, 09:22
Французский джазовый коллектив «Ideal-квартет» сыграет 13 марта в Тюменской филармонии. «Ideal-квартет», состоящий из саксофона-сопрано, тромбона, банджо и контрабаса, существует с начала 2000-х годов.
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Тюмень

Французский джазовый коллектив «Ideal-квартет» сыграет 13 марта в Тюменской филармонии. «Ideal-квартет», состоящий из саксофона-сопрано, тромбона, банджо и контрабаса, существует с начала 2000-х годов.

Его репертуар состоит из джазовых стандартов Нового Орлеана. Это дань памяти Сиднею Беше — американскому кларнетисту и саксофонисту, являющемуся одним из создателей джаза Нового Орлеана. Сидней Беше жил во Франции с 1949 по 1960 год, и его искусство пользовалось у французской публики огромным успехом. Созданные им композиции популярны и сегодня, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

В нынешнем составе коллектива — руководитель квартета Кристиан Бедоа (кларнет), Ален Раттие (тромбон), Филипп Гуиньер (банджо) и Ромен Ноэль (контрабас).

Выступлениям оркестра рукоплескала восторженная публика во Франции и за рубежом: в Новом Орлеане, Лос-Анджелесе, Гваделупе, Нумеа (Новая Каледония), Таити, в Германии, Испании, Чехии, Боливии, Перу, Колумбии, Сингапуре, Индии и России.

Стоимость билетов: 500 — 1000 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

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