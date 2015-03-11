Французский джаз — в Тюменской филармонии

Его репертуар состоит из джазовых стандартов Нового Орлеана. Это дань памяти Сиднею Беше — американскому кларнетисту и саксофонисту, являющемуся одним из создателей джаза Нового Орлеана. Сидней Беше жил во Франции с 1949 по 1960 год, и его искусство пользовалось у французской публики огромным успехом. Созданные им композиции популярны и сегодня, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.