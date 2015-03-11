Автолюбителям могут запретить курить за рулем

«Курение отвлекает водителей от дороги и управления транспортным средством, например, в момент прикуривания или пока сигарета достается из пачки. Не стоит забывать и о том, что табачный дым может попасть шоферу в глаза, и на некоторое время возможна потеря ориентации в пространстве», — отметили в РСМ. По словам авторов инициативы, в основном аварии происходят, когда водители выпускают из-под контроля управление автомобилем.