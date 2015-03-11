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Автолюбителям могут запретить курить за рулем

11 марта 2015, 11:47
Российский союз молодежи предложил вынести в отдельный пункт правил дорожного движения запрет на курение за рулем. Соответствующее обращение уже направлено председателю комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву.

«Учитывая мировой опыт, на наш взгляд, такая мера поможет сократить количество ДТП и сделать более безопасной ситуацию на дорогах», — говорится в обращении.

Авторы инициативы уверены, что курение за рулем также опасно, как и использование мобильного телефона без гарнитуры. Однако нынешним законодательством наказание предусмотрено только за использование телефона.

«Курение отвлекает водителей от дороги и управления транспортным средством, например, в момент прикуривания или пока сигарета достается из пачки. Не стоит забывать и о том, что табачный дым может попасть шоферу в глаза, и на некоторое время возможна потеря ориентации в пространстве», — отметили в РСМ. По словам авторов инициативы, в основном аварии происходят, когда водители выпускают из-под контроля управление автомобилем.

В настоящее время использование «мобильного телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», наказывается штрафом в размере 1,5 тысячи рублей.

Фото: http://interdalnoboy.com

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