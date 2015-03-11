Автолюбителям могут запретить курить за рулем

«Учитывая мировой опыт, на наш взгляд, такая мера поможет сократить количество ДТП и сделать более безопасной ситуацию на дорогах», — говорится в обращении.
Авторы инициативы уверены, что курение за рулем также опасно, как и использование мобильного телефона без гарнитуры. Однако нынешним законодательством наказание предусмотрено только за использование телефона.
«Курение отвлекает водителей от дороги и управления транспортным средством, например, в момент прикуривания или пока сигарета достается из пачки. Не стоит забывать и о том, что табачный дым может попасть шоферу в глаза, и на некоторое время возможна потеря ориентации в пространстве», — отметили в РСМ. По словам авторов инициативы, в основном аварии происходят, когда водители выпускают из-под контроля управление автомобилем.
В настоящее время использование «мобильного телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», наказывается штрафом в размере 1,5 тысячи рублей.
Фото: http://interdalnoboy.com