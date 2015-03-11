100 черепах и 4 шмелиные семьи побывали в Тюмени

Как сообщает надзорный орган, черепахи направились в ООО «Ковчег» города Тобольска, которое занимается розничной торговлей домашних животных. На прибывших шмелей возложена ответственная миссия — они будут участвовать в опылении овощей ЗАО «Ритза» Заводоуковского района. Как известно, шмели являются незаменимыми помощниками при выращивании культур закрытого грунта, их использование для опыления овощей дает прибавку урожая до 50 процентов. Пчелы также являются опылителями, но по сравнению с ними шмели менее агрессивны.