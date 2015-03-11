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100 черепах и 4 шмелиные семьи побывали в Тюмени

11 марта 2015, 10:00
На пограничном ветеринарном пункте аэропорта «Рощино» помимо попугаев, пиявок и аквариумных рыбок оказались 100 черепах и 4 шмелиные семьи из Московской области. Живой груз досмотрели специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Как сообщает надзорный орган, черепахи направились в ООО «Ковчег» города Тобольска, которое занимается розничной торговлей домашних животных. На прибывших шмелей возложена ответственная миссия — они будут участвовать в опылении овощей ЗАО «Ритза» Заводоуковского района. Как известно, шмели являются незаменимыми помощниками при выращивании культур закрытого грунта, их использование для опыления овощей дает прибавку урожая до 50 процентов. Пчелы также являются опылителями, но по сравнению с ними шмели менее агрессивны.

Также специалистами пограничного ветеринарного надзора были досмотрены прибывшие в Тюменскую область из Краснодарского края 86 попугаев, 3 тысячи штук медицинских пиявок и более 800 аквариумных рыбок из Москвы и Московской области. На живой груз были представлены необходимые ветеринарные сопроводительные документы, все питомцы дошли до получателей.

#Новости#Россельхознадзор#Животные#Женя#Общество
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