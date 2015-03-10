Выиграй билет на выступление Дельфина

Это текстоцентричный альбом, композиции которого больше похожи на синопсисы короткометражных фильмов. «Андрей» — это по сути тринадцать стихотворных текстов, положенных на музыку. Более мелодекламации, чем песни. При этом музыкальная часть пластинки представляет собой замечательно тонкий саундтрек к пока не снятым слушателями фильмам.