Выиграй билет на выступление Дельфина

Андрей Лысиков, он же Дельфин, — популярный российский музыкант. Среди его проектов — «Мальчишник», «Дубовый гаайъ», «Мишины дельфины», Dolphin. Под брендом Dolphin было выпущено 8 альбомов, последний из которых — «Андрей».
Это текстоцентричный альбом, композиции которого больше похожи на синопсисы короткометражных фильмов. «Андрей» — это по сути тринадцать стихотворных текстов, положенных на музыку. Более мелодекламации, чем песни. При этом музыкальная часть пластинки представляет собой замечательно тонкий саундтрек к пока не снятым слушателями фильмам.
Конкурс
Угадайте, какие из песен Дельфина и проектов, в которых он участвовал, зашифрованы в описаниях ниже:
1. Песня о мрачной прогулке по ночному городу
2. Песня о любви, которая напоминает употребление наркотиков
3. Песня о конфликтах, противостоянии: от глобальных до локального
Ответы присылайте на почту [email protected] с заголовком «Дельфин». В письме не забудьте указать свое имя, ник на сайте и номер телефона. Победители будут выбраны среди авторов правильных ответов случайным образом, им достанется по одному билету на танцпол. Ответы принимаются до 23:59 10 марта.