nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выиграй билет на выступление Дельфина

10 марта 2015, 11:28
Скандальный и эпатажный музыкант Дельфин 11 марта выступит в баварском ресторане Maximilians в Тюмени с акустической программой. У пользователей NashGorod.ru есть шанс выиграть билет на его концерт.
Сюжет
Тюмень

Андрей Лысиков, он же Дельфин, — популярный российский музыкант. Среди его проектов — «Мальчишник», «Дубовый гаайъ», «Мишины дельфины», Dolphin. Под брендом Dolphin было выпущено 8 альбомов, последний из которых — «Андрей».

Это текстоцентричный альбом, композиции которого больше похожи на синопсисы короткометражных фильмов. «Андрей» — это по сути тринадцать стихотворных текстов, положенных на музыку. Более мелодекламации, чем песни. При этом музыкальная часть пластинки представляет собой замечательно тонкий саундтрек к пока не снятым слушателями фильмам.

Конкурс

Угадайте, какие из песен Дельфина и проектов, в которых он участвовал, зашифрованы в описаниях ниже:

1. Песня о мрачной прогулке по ночному городу

2. Песня о любви, которая напоминает употребление наркотиков

3. Песня о конфликтах, противостоянии: от глобальных до локального

Ответы присылайте на почту [email protected] с заголовком «Дельфин». В письме не забудьте указать свое имя, ник на сайте и номер телефона. Победители будут выбраны среди авторов правильных ответов случайным образом, им достанется по одному билету на танцпол. Ответы принимаются до 23:59 10 марта.

#Новости#Музыка#Максимилианс#Конкурсы#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25