В «Жемчужине Сибири» стартует юниорское первенство по лыжным гонкам

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, наш регион на этих соревнованиях будет представлен четырьмя лыжниками. На дистанцию выйдут Вадим Патрин и Иван Усов, а также недавние победители первенства мира в Казахстане Денис Спицов и Иван Якимушкин.
В программе запланированы традиционные лыжные дисциплины. Начнутся они завтра, 11 марта, с индивидуальных гонок «классикой» на 10 км для юниорок и 15 км. для юниоров. Далее состоятся спринт и индивидуальная гонка свободным стилем, раздельные эстафеты. Завершатся соревнования во вторник, 17 марта, скиатлоном на 10 км среди юниорок и 15 км среди юниоров.