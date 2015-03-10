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В «Жемчужине Сибири» стартует юниорское первенство по лыжным гонкам

10 марта 2015, 11:41
Тюмень примет крупный турнир по лыжным гонкам — Первенство России среди юниоров и юниорок 19–20 лет. Соревнования пройдут в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 11–17 марта. В них ожидается участие более 400 спортсменов из 37 регионов России.

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, наш регион на этих соревнованиях будет представлен четырьмя лыжниками. На дистанцию выйдут Вадим Патрин и Иван Усов, а также недавние победители первенства мира в Казахстане Денис Спицов и Иван Якимушкин.

В программе запланированы традиционные лыжные дисциплины. Начнутся они завтра, 11 марта, с индивидуальных гонок «классикой» на 10 км для юниорок и 15 км. для юниоров. Далее состоятся спринт и индивидуальная гонка свободным стилем, раздельные эстафеты. Завершатся соревнования во вторник, 17 марта, скиатлоном на 10 км среди юниорок и 15 км среди юниоров.

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