В «Жемчужине Сибири» стартует юниорское первенство по лыжным гонкам

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, наш регион на этих соревнованиях будет представлен четырьмя лыжниками. На дистанцию выйдут Вадим Патрин и Иван Усов, а также недавние победители первенства мира в Казахстане Денис Спицов и Иван Якимушкин.