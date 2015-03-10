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В Рощино заработала новая парковка

10 марта 2015, 17:37
Новая автоматизированная парковка на 270 машиномест заработала с 1 марта рядом с аэропортом Рощино. Она находится в 120 метрах от входа в аэровокзал.
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Тюмень

Стоимость услуги паркинга продолжительностью до двух часов составляет 50 рублей в час. Для пользователей парковки, желающих оставить свой автомобиль на длительное время — 150 рублей в сутки. Для сравнения, в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге стоимость парковки на длительное время — от 400–500 рублей в сутки.

Участникам ВОВ и пассажирам с ограниченными возможностями, а также сопровождающим их лицам, в тюменском аэропорту Рощино выделены специальные парковочные места. Услуги парковки для данных категорий пассажиров предоставляются бесплатно.

Как сообщает официальный сайт аэропорта «Рощино», на ближайшее время запланированы реконструкция привокзальной площади и оснащение отдельной платной парковки.

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюмень#Транспорт#Ирина#Общество
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