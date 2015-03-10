В Рощино заработала новая парковка

Стоимость услуги паркинга продолжительностью до двух часов составляет 50 рублей в час. Для пользователей парковки, желающих оставить свой автомобиль на длительное время — 150 рублей в сутки. Для сравнения, в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге стоимость парковки на длительное время — от 400–500 рублей в сутки.