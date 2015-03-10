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В четвертьфинале «Рубин» сыграет с «Ижсталью»

10 марта 2015, 09:48
Тюменский «Рубин» в четвертьфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги встретится с ижевской «Ижсталью». Первые игры пройдут 13 и 14 марта на домашней площадке ижевской команды.

Напомним, в 1/8 финала «Рубин» провел пять матчей, переиграв ХК «Рязань» со счетом 4:1. «Ижсталь» в свою очередь без труда разделалась с «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:0 в серии. В регулярном чемпионате команда заняла второе место вслед за лидером «Сарыаркой» из Караганды.

Соперники дважды встречались во время «регулярки» этого сезона. Домашняя встреча для «Рубина» закончилась поражением 2:3, а вот на выезде победа осталась уже за ними — 2:1. Финальную шайбу в ворота соперника забросил Денис Сандер.

Как уже было сказано, первые игры для «Рубина» будут гостевыми. 17 и 18 марта серия переедет в Тюмень. Если противостояние затянется больше чем на четыре игры, оставшиеся матчи намечены на 21, 23 и 25 марта.

В остальных четвертьфинальных матчах сыграют: «Сарыарка» против «Ермака» (Ангарск), ТХК «Тверь» против «Дизеля» (Пенза) и «Молот-Прикамье» (Пермь) против «Тороса» (Нефтекамск).

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