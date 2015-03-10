Тюменцам покажут страстное фламенко из Мадрида

Говорит Инмакулада Пачеко Сантияна, руководитель и танцовщица труппы: «Для нас это огромная честь приехать к вам, в Россию, и подарить незабываемый вечер музыки, танца, страсти, которые присущи настоящему Фламенко. Вы окунётесь в мир завораживающих танцев моей страны — Испании. Придя на концерт, вы по достоинству оцените то великое, что создавалось веками моим народом и что приобрело своё выражение в народном танце, который известен во всём мире и назван ЮНЕСКО „культурным достоянием человечества“. Мы ждём вас!».