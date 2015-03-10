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Тюменцам покажут страстное фламенко из Мадрида

10 марта 2015, 09:15
Музыкально-танцевальное представление «Фламенко: Душа Испании» покажут в доме культуры «Железнодорожник» 10 марта. Программу представляет Королевская академия танца и балета имени Королевы Софии (город Мадрид) Танец, пластика, темперамент, экспрессия, эмоции, страсть и её величество музыка фламенко- вот основа программы.
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Тюмень

Музыкально-танцевальное представление «Фламенко: Душа Испании» покажут в доме культуры «Железнодорожник» 10 марта. Программу представляет Королевская академия танца и балета имени Королевы Софии (город Мадрид).

Танец, пластика, темперамент, экспрессия, эмоции, страсть и её величество музыка фламенко- вот основа программы.

Гармоничное переплетение традиционных и авторских музыкальных композиций, разнообразие вокальных партий, сочетание грации и темперамента, сложных переменных ритмов и рисунков дробей (zapateado), смена образов и настроений, яркая индивидуальность вокалистов, виртуозность музыкантов, экспрессивность танцоров и все величие фламенко соединяется воедино в программе «Фламенко: Душа Испании».

Говорит Инмакулада Пачеко Сантияна, руководитель и танцовщица труппы: «Для нас это огромная честь приехать к вам, в Россию, и подарить незабываемый вечер музыки, танца, страсти, которые присущи настоящему Фламенко. Вы окунётесь в мир завораживающих танцев моей страны — Испании. Придя на концерт, вы по достоинству оцените то великое, что создавалось веками моим народом и что приобрело своё выражение в народном танце, который известен во всём мире и назван ЮНЕСКО „культурным достоянием человечества“. Мы ждём вас!».

Телефон для справок: 52-39-65.

#Новости#ДК Железнодорожник#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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