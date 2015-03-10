Тюменские биатлонисты побегут «индивиуалку» в Контиолахти

Сборная России на этих соревнованиях пока завоевала лишь одну серебряную медаль — в мужской гонке преследования, 8 марта. Она на счету у Антона Шипулина. Для тюменских спортсменов эта гонка сложилась не самым удачным образом: Гараничев, допустив шесть промахов на дистанции, финишировал 22-ым. Впрочем, в спринте 7 марта спортсмен напротив оказался самым быстрым из россиян, заняв шестое место. Лидер сборной Шипулин же показал 18-й результат.