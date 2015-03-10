Тюменские биатлонисты побегут «индивиуалку» в Контиолахти

Как сообщает Союз биатлонистов России, на старт мирового первенства помимо Лапшина и Гараничева также выйдут свердловчанин Антон Шипулин и Алексей Волков (ХМАО).
Сборная России на этих соревнованиях пока завоевала лишь одну серебряную медаль — в мужской гонке преследования, 8 марта. Она на счету у Антона Шипулина. Для тюменских спортсменов эта гонка сложилась не самым удачным образом: Гараничев, допустив шесть промахов на дистанции, финишировал 22-ым. Впрочем, в спринте 7 марта спортсмен напротив оказался самым быстрым из россиян, заняв шестое место. Лидер сборной Шипулин же показал 18-й результат.
Тимофей Лапшин в свою очередь пока ни разу не вошел в десятку финалистов: в спринте к финишу он пришел 27-ым, в гонке преследования — 40-ым с семью промахами на огневых рубежах.