Россию на «Евровидении» представит Полина Гагарина

На данный момент заявки на участие в «Евровидении» подали 39 стран, причем, четыре регулярные страны-конкурсантки — Украина, Монако, Турция и Морокко — от участия в грядущих состязаниях 2015 года отказались. Напомним, что, хотя Россия ежегодно принимает участие в «Евровидении», единственным за историю конкурса победителем от нашей страны стал Дима Билан, выступивший с композицией Believe Me в 2008 году. «Бурановские бабушки», выступавшие четырьмя годами позже, принесли России второе место.