nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Россию на «Евровидении» представит Полина Гагарина

10 марта 2015, 09:35
Как сообщается на странице российской эстрадной певицы Полины Гагариной в Википедии, именно она отправится в этом году от России на популярный конкурс «Евровидение».

В Вене, столице Австрии, откуда родом прошлогодняя победительница «Евровидения» Кончита Вурст (Том Нойвирт), шокировавшая зрителей своим внешнем видом, Полина Гагарина выступит с песней Secret Poison («Тайный яд»). Певица уже записала ее на английском языке.

Официальное объявление российской участницы в ближайшие дни сделает Первый канал. Сам конкурс пройдет с 19 по 23 мая.

У тюменцев будет возможность попасть на выступление потенциальной победительницы «Евровидения» уже в этот четверг, 12 марта. Певица выступит в баварском клубном ресторане «Максимилианс».

На данный момент заявки на участие в «Евровидении» подали 39 стран, причем, четыре регулярные страны-конкурсантки — Украина, Монако, Турция и Морокко — от участия в грядущих состязаниях 2015 года отказались. Напомним, что, хотя Россия ежегодно принимает участие в «Евровидении», единственным за историю конкурса победителем от нашей страны стал Дима Билан, выступивший с композицией Believe Me в 2008 году. «Бурановские бабушки», выступавшие четырьмя годами позже, принесли России второе место.

#Новости#Россия#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25