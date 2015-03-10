Россию на «Евровидении» представит Полина Гагарина

В Вене, столице Австрии, откуда родом прошлогодняя победительница «Евровидения» Кончита Вурст (Том Нойвирт), шокировавшая зрителей своим внешнем видом, Полина Гагарина выступит с песней Secret Poison («Тайный яд»). Певица уже записала ее на английском языке.
Официальное объявление российской участницы в ближайшие дни сделает Первый канал. Сам конкурс пройдет с 19 по 23 мая.
У тюменцев будет возможность попасть на выступление потенциальной победительницы «Евровидения» уже в этот четверг, 12 марта. Певица выступит в баварском клубном ресторане «Максимилианс».
На данный момент заявки на участие в «Евровидении» подали 39 стран, причем, четыре регулярные страны-конкурсантки — Украина, Монако, Турция и Морокко — от участия в грядущих состязаниях 2015 года отказались. Напомним, что, хотя Россия ежегодно принимает участие в «Евровидении», единственным за историю конкурса победителем от нашей страны стал Дима Билан, выступивший с композицией Believe Me в 2008 году. «Бурановские бабушки», выступавшие четырьмя годами позже, принесли России второе место.