Путин снизил минимальные штрафы за взятки

Согласно поправкам, отныне нижний предел по кратности штрафа за получение взятки должностным лицом снижен с 25-кратной до 10-кратной суммы незаконного денежного подношения. Также теперь по части 1 статьи 290 УК («Получение взятки должностным лицом») установлена возможность назначения наказания в виде фиксированной суммы штрафа в размере до одного миллиона рублей.
В три раза снижена планка минимального наказания за дачу взятки — с 15- до 5-кратной ее суммы. Кроме того, по этой статье (часть 1 статьи 291 УК РФ [«Дача взятки должностному лицу»]) отныне подразумевается возможность назначения судом наказания в виде фиксированной суммы штрафа в размере до 500 тысяч рублей. Также вводится вариант наказания в виде исправительных работ на срок до двух лет.
Снижается минимальное наказание за дачу взятки и при значительных ее размерах (более 25 тысяч рублей) — с 20-кратного до 10-кратного размера ее суммы. Фиксированный размер штрафа в таком случае тоже составляет теперь до одного миллиона рублей. Вводится вариант наказания в виде исправительных работ на срок от года до двух лет.
Помимо этого, согласно подписанному главой государства документу, увеличивается с 30 до 60 дней срок, в течение которого приговоренный к штрафу без рассрочки обязан его уплатить. А возможность самой рассрочки оплаты продлевается с трех до пяти лет.
Законопроект был принят Госдумой 25 февраля и одобрен Советом Федерации 4 марта. Как отметил при обсуждении поправок в Совфеде первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров, новый закон призван способствовать тому, чтобы ответственность за коррупционные преступления стала более адекватной. «Надо чтобы наказание было реальным. Например, штраф 500 миллионов выплатить не может никто и никогда, поэтому и назначать такое наказание — это все равно как давать 300 лет лишения свободы, никто еще не отбыл такое наказание до конца», — отмечал тогда сенатор.