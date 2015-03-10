Путин снизил минимальные штрафы за взятки

Законопроект был принят Госдумой 25 февраля и одобрен Советом Федерации 4 марта. Как отметил при обсуждении поправок в Совфеде первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров, новый закон призван способствовать тому, чтобы ответственность за коррупционные преступления стала более адекватной. «Надо чтобы наказание было реальным. Например, штраф 500 миллионов выплатить не может никто и никогда, поэтому и назначать такое наказание — это все равно как давать 300 лет лишения свободы, никто еще не отбыл такое наказание до конца», — отмечал тогда сенатор.