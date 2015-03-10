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Прокуратура следит, платят ли жителям региона зарплату

10 марта 2015, 14:42
В феврале текущего года в Тюменской области следственными органами было возбуждено три уголовных дела по ч.2 ст. 145. 1 УК РФ (невыплата зарплаты, пособий). Их расследование находится на контроле прокуратуры региона.
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Тюмень

В феврале текущего года в Тюменской области следственными органами было возбуждено три уголовных дела по ч.2 ст. 145. 1 УК РФ (невыплата зарплаты, пособий). Их расследование находится на контроле прокуратуры региона.

Так, в Тюмени возбуждено уголовное дело против генерального директора ООО «Бизнес Отель», которая в период с октября по 22 декабря 2014 года не выплачивала зарплату работнице в сумме более 21,4 тысяч рублей.

В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Комбинат строительных материалов», который не платил зарплату в период с октября 2014 года по январь 2015 года. А в Ишиме возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который с марта по август 2013 года в полном объеме не выплатил женщине пособие по уходу за ребенком.

В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что санкция ч.2 ст. 145. 1 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

#Новости#Прокуратура#Зарплата#Тюменская область#Тюмень#Таня#Общество
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