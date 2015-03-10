Прокуратура следит, платят ли жителям региона зарплату

В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Комбинат строительных материалов», который не платил зарплату в период с октября 2014 года по январь 2015 года. А в Ишиме возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который с марта по август 2013 года в полном объеме не выплатил женщине пособие по уходу за ребенком.