Прокуратура следит, платят ли жителям региона зарплату

В феврале текущего года в Тюменской области следственными органами было возбуждено три уголовных дела по ч.2 ст. 145. 1 УК РФ (невыплата зарплаты, пособий). Их расследование находится на контроле прокуратуры региона.
Так, в Тюмени возбуждено уголовное дело против генерального директора ООО «Бизнес Отель», которая в период с октября по 22 декабря 2014 года не выплачивала зарплату работнице в сумме более 21,4 тысяч рублей.
В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Комбинат строительных материалов», который не платил зарплату в период с октября 2014 года по январь 2015 года. А в Ишиме возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который с марта по август 2013 года в полном объеме не выплатил женщине пособие по уходу за ребенком.
В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что санкция ч.2 ст. 145. 1 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.