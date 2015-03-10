Подозреваемая в мошенничестве женщина, которую искали 17 лет, задержана в Тюмени

По версии следствия, женщина под разными предлогами брала в долг различные суммы, которые не собиралась возвращать.
«С просьбой помочь в поимке аферистки к тюменским сыщикам обратились коллеги из Нижнего Тагила. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что подозреваемая проживает в съемной квартире на улице Пермякова в Тюмени. Там она и была задержана, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, причастна ли женщина к совершению других преступлений имущественного характера. Если у вас есть какая-то информация об этом, сообщите ее в органы внутренних дел.