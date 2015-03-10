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Подозреваемая в мошенничестве женщина, которую искали 17 лет, задержана в Тюмени

10 марта 2015, 13:46
В Тюмени задержана 54-летняя женщина, которая более 17 лет находилась в федеральном розыске. Она подозревается в серии преступлений имущественного характера.
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Тюмень

По версии следствия, женщина под разными предлогами брала в долг различные суммы, которые не собиралась возвращать.

«С просьбой помочь в поимке аферистки к тюменским сыщикам обратились коллеги из Нижнего Тагила. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что подозреваемая проживает в съемной квартире на улице Пермякова в Тюмени. Там она и была задержана, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, причастна ли женщина к совершению других преступлений имущественного характера. Если у вас есть какая-то информация об этом, сообщите ее в органы внутренних дел.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
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