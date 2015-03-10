Основная причина заражения СПИДом в нашем регионе — наркотики

Пораженность этой болезнью населения области на 1 января этого года составила 0,88%. В основном ВИЧ-инфицированные — лица в возрасте от 25 до 39 лет (около 70%).
В структуре ВИЧ-инфицированных по половому признаку преобладают мужчины. В 2014 году среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных доля женщин составляет 39,4%, доля мужчин 60,6%.
Основной причиной заражения продолжает оставаться немедицинское употребление наркотиков, сообщает областное управление Роспотребнадзора.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в 2014 году передало материалы дел на лиц, больных ВИЧ-инфекцией, отказавшихся сообщить данные об источнике заражения и контактных лицах. Их привлекут к административной ответственности по ст. 6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.