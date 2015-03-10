Основная причина заражения СПИДом в нашем регионе — наркотики

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в 2014 году передало материалы дел на лиц, больных ВИЧ-инфекцией, отказавшихся сообщить данные об источнике заражения и контактных лицах. Их привлекут к административной ответственности по ст. 6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.