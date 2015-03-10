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Основная причина заражения СПИДом в нашем регионе — наркотики

10 марта 2015, 16:48
Больше полутора тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции было зарегистрировано в 2014 году в Тюменской области среди постоянно проживающего населения.

Пораженность этой болезнью населения области на 1 января этого года составила 0,88%. В основном ВИЧ-инфицированные — лица в возрасте от 25 до 39 лет (около 70%).

В структуре ВИЧ-инфицированных по половому признаку преобладают мужчины. В 2014 году среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных доля женщин составляет 39,4%, доля мужчин 60,6%.

Основной причиной заражения продолжает оставаться немедицинское употребление наркотиков, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в 2014 году передало материалы дел на лиц, больных ВИЧ-инфекцией, отказавшихся сообщить данные об источнике заражения и контактных лицах. Их привлекут к административной ответственности по ст. 6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

#Новости#Тюменская область#Роспотребнадзор#СПИД#Медицина#Ирина#Общество
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