Лень было расследовать дело — сфабриковала доказательства

В Тюменской области будут судить бывшего начальника 4-й группы следственной службы УФСКН России по Тюменской области Ирину Долгих. 38-летняя женщина обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу.
До 28 мая 2013 года Ирина Долгих работала старшим следователем 5-й группы следственной службы УФСКН России по Тюменской области, а после этого стала начальником 4-й группы следственной службы регионального УФСКН (с дислокацией в г. Ишиме). 1 апреля 2013 года женщина возбудила уголовное дело в отношении жителя Абатского района по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). В пристрое его дома была обнаружена и изъята марихуана.
«Как полагает следствие, Долгих, не желая тратить время на расследование, в период с 1 апреля по 4 июня 2013 года сфальсифицировала 4 протокола о проведении следственных действий, которые фактически ею не проводились. В их числе: протокол проверки показаний подозреваемого на месте, протоколы допросы двух понятых, якобы участвовавших в проверке показаний на месте, а также протокол осмотра предметов. Данные документы она приобщила в качестве доказательств по делу. Впоследствии дело было передано другому следователю и по окончании расследования направлено в Абатский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Там отметили, что в ходе судебного разбирательства и вскрылись противоправные действия Долгих. Суд признал сфабрикованные ею документы недопустимыми доказательствами и в сентябре 2013 года оправдал подсудимого за отсутствием события преступления.
После вступления приговора в законную силу государственный обвинитель в ноябре 2013 года подал рапорт о фальсификации доказательств по делу.
В июле 2014 года основании ст. 448 УПК РФ заместителем Председателя Следственного комитета РФ в отношении Долгих было возбуждено уголовное дело.
Материалы уголовного дела направлены в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.