Лень было расследовать дело — сфабриковала доказательства

«Как полагает следствие, Долгих, не желая тратить время на расследование, в период с 1 апреля по 4 июня 2013 года сфальсифицировала 4 протокола о проведении следственных действий, которые фактически ею не проводились. В их числе: протокол проверки показаний подозреваемого на месте, протоколы допросы двух понятых, якобы участвовавших в проверке показаний на месте, а также протокол осмотра предметов. Данные документы она приобщила в качестве доказательств по делу. Впоследствии дело было передано другому следователю и по окончании расследования направлено в Абатский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.