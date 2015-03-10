23 предприятиям области нужно разрабатывать мероприятия по уменьшению выбросов
10 марта 2015, 13:07
По состоянию на 20 февраля 2015 года управлением Росприроднадзора по Тюменской области в перечень предприятий, которым необходимо разрабатывать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечивать их фактическую реализацию при получении прогнозов о наступлении неблагоприятных метеорологических условий, включены 23 предприятия I и II категории опасности. Предприятиям III категории опасности рекомендации по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условий не выдавались.
За несоблюдение положений вышеназванного Порядка Кодексом Тюменской области об административной ответственности предусмотрено наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.