Тюменки успевают получать новые профессии во время декрета

Жительницы Тюменской области осваивают новые профессии, находясь в отпуске по уходу за ребенком.
Профессиональное обучение женщин, находящихся в декретном отпуске, организуют центры занятости населения Тюменской области. В 2015 году 19 мам приступили к обучению и дополнительному профессиональному образованию по таким специальностям как мастер маникюра, парикмахер, продавец, менеджер по персоналу, помощник воспитателя. В течение 2014 года 132 женщины перед выходом на работу из декретного отпуска повысили квалификацию или прошли переподготовку.
Как отметили в пресс-службе департамент труда и занятости населения Тюменской области, в дальнейшем женщины успешно продолжили работу на прежнем месте или трудоустроились на новое.
Например, по направлению центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского района две женщины в период отпуска по уходу за ребенком получили дополнительное профессиональное образование в рамках имеющейся профессии «Ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы „Гранд-Смета“». После выхода из отпуска они уверенно продолжили работу на прежнем месте.
В Ишиме женщина до отпуска по уходу за ребенком работала продавцом-консультантом, но всегда хотела попробовать себя в качестве парикмахера. Воспользовавшись возможностью получить профессию бесплатно, она успешно прошла профессиональное обучение и устроилась работать в парикмахерскую. А в Юргинском районе прошли по дистанционной форме обучения две мамы и получили дополнительное профессиональное образование по программе «Бухгалтерский учет и налоговый учет в „1С: Бухгалтерия 8“».