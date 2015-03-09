Тюменки успевают получать новые профессии во время декрета

В Ишиме женщина до отпуска по уходу за ребенком работала продавцом-консультантом, но всегда хотела попробовать себя в качестве парикмахера. Воспользовавшись возможностью получить профессию бесплатно, она успешно прошла профессиональное обучение и устроилась работать в парикмахерскую. А в Юргинском районе прошли по дистанционной форме обучения две мамы и получили дополнительное профессиональное образование по программе «Бухгалтерский учет и налоговый учет в „1С: Бухгалтерия 8“».