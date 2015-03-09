«ГАЗель» с девятью пассажирами съехала в кювет

На «ГАЗели» перевозились рабочие из Ялуторовска в село Сорокино Ярковского района. 62-летнего водителя, жителя города Ялуторовска, выбросило из машины, он скончался на месте аварии. Пять пассажиров «Газели» на «скорой помощи» были доставлены в Ярковскую больницу.
На месте аварии остались четверо пассажиров. Двое из них вскоре почувствовали себя плохо. Инспекторы дорожно-патрульной службы приняли решение доставить людей в больницу на патрульном автомобиле.
Обстоятельства ДТП и число пострадавших в настоящее время выясняются. Людям оказывается медицинская помощь. Известно, что один человек находится в реанимации, остальные проходят обследование.
На проезжей части в месте опрокидывания машины сухой асфальт. По свидетельству очевидцев, водитель, пытаясь избежать столкновения с впереди едущим автомобилем, притормозил, «ГАЗель» потеряла управление, съехала на обочину и перевернулась несколько раз, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.