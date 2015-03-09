nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«ГАЗель» с девятью пассажирами съехала в кювет

9 марта 2015, 18:31
Автомобиль «ГАЗель» с девятью пассажирами съехал в кювет, перевернулся несколько раз и опрокинулся на крышу на 132-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области в четвертом часу дня 9 марта.

На «ГАЗели» перевозились рабочие из Ялуторовска в село Сорокино Ярковского района. 62-летнего водителя, жителя города Ялуторовска, выбросило из машины, он скончался на месте аварии. Пять пассажиров «Газели» на «скорой помощи» были доставлены в Ярковскую больницу.

На месте аварии остались четверо пассажиров. Двое из них вскоре почувствовали себя плохо. Инспекторы дорожно-патрульной службы приняли решение доставить людей в больницу на патрульном автомобиле.

Обстоятельства ДТП и число пострадавших в настоящее время выясняются. Людям оказывается медицинская помощь. Известно, что один человек находится в реанимации, остальные проходят обследование.

На проезжей части в месте опрокидывания машины сухой асфальт. По свидетельству очевидцев, водитель, пытаясь избежать столкновения с впереди едущим автомобилем, притормозил, «ГАЗель» потеряла управление, съехала на обочину и перевернулась несколько раз, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

#Новости#Жертвы ДТП#Транспорт#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25