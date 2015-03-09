«ГАЗель» с девятью пассажирами съехала в кювет

На «ГАЗели» перевозились рабочие из Ялуторовска в село Сорокино Ярковского района. 62-летнего водителя, жителя города Ялуторовска, выбросило из машины, он скончался на месте аварии. Пять пассажиров «Газели» на «скорой помощи» были доставлены в Ярковскую больницу.