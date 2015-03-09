Антон Шипулин выиграл серебро чемпионата мира

«Еще до старта понимал, что смогу побороться за медаль в этой гонке. В Контиолахти сложные погодные условия. Все было возможно, отставание было чуть больше минуты. При таких раскладах можно бороться. После промаха на втором рубеже я уходил десятым. Понимал, что сражаюсь за медаль. На финишный круг с четвертого рубежа ушли вместе с норвежцем Тарьеем Бе. Хотел сразу обогнать его, чтобы чех Шлезингр к нам не приблизился. Но в итоге обошел его после подъема — заранее наметил это место. Я люблю бегать пасьюты. На чемпионате мира у меня уже были бронзовые медали в этой дисциплине. Надеюсь, что и в масс-старте все сложится хорошо — люблю эту гонку. Сейчас с медалью будет немного спокойнее, не буду себя накручиваться лишний раз. Рад, что мне удалось сделать женщинам подарок на 8 марта», — цитирует Антона Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России.