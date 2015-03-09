Антон Шипулин выиграл серебро чемпионата мира

Уроженец Тюмени Антон Шипулин принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону — серебро в гонке преследования.
Гонка преследования в рамках чемпионата мира, который проходит в финском Контиолахти, состоялась накануне, 8 марта. Первым стал немец Эрик Лессер. Антон Шипулин уступил ему 17 секунд. Как пишет Lenta.ru, Шипулин, стартовав с 18-й позиции, которую он занял по итогам спринта, по ходу дистанции допустил лишь один промах. После заключительного, четвертого, огневого рубежа Антон шел третьим, но за несколько сотен метров до финиша сумел обойти норвежца Тарьей Бе, который в итоге выиграл бронзу.
«Еще до старта понимал, что смогу побороться за медаль в этой гонке. В Контиолахти сложные погодные условия. Все было возможно, отставание было чуть больше минуты. При таких раскладах можно бороться. После промаха на втором рубеже я уходил десятым. Понимал, что сражаюсь за медаль. На финишный круг с четвертого рубежа ушли вместе с норвежцем Тарьеем Бе. Хотел сразу обогнать его, чтобы чех Шлезингр к нам не приблизился. Но в итоге обошел его после подъема — заранее наметил это место. Я люблю бегать пасьюты. На чемпионате мира у меня уже были бронзовые медали в этой дисциплине. Надеюсь, что и в масс-старте все сложится хорошо — люблю эту гонку. Сейчас с медалью будет немного спокойнее, не буду себя накручиваться лишний раз. Рад, что мне удалось сделать женщинам подарок на 8 марта», — цитирует Антона Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России.
Добавим, что другие российские спортсмены в двадцатку сильнейших не попали. Стартовавший шестым Евгений Гараничев допустил шесть промахов и в итоге финишировал 22-м, Тимофей Лапшин с семью ошибками на огневом рубеже стал 40-м, а допустивший столько же промахов Дмитрий Малышко остался 47-м.
Фото: AFP