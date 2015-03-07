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К 8 Марта в область завезли 1,3 млн цветов

7 марта 2015, 19:42
Более 140 тонн цветов общей стоимостью 60 млн рублей было оформлено Тюменской таможней в преддверии 8 марта. Спрос на цветочную продукцию в это время традиционно возрастает.
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Тюмень

Если посчитать каждый цветок, то это будет более 1 млн 300 тысяч штук.

Цветы в магазины города Тюмени привозят в основном из Голландии и Эквадора.

Ассортимент ввозимой продукции насчитывает около 10 наименований: это розы, тюльпаны, гвоздики, азалии, гладиолусы, орхидеи, хризантемы, лилии, а также комнатные цветущие горшечные растения.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поступающие в Тюменскую таможню объемы цветочной продукции по сравнению с прошлым годом почти не сократились, сообщает областной департамент инвестиционной политики.

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