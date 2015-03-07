К 8 Марта в область завезли 1,3 млн цветов

Если посчитать каждый цветок, то это будет более 1 млн 300 тысяч штук.
Цветы в магазины города Тюмени привозят в основном из Голландии и Эквадора.
Ассортимент ввозимой продукции насчитывает около 10 наименований: это розы, тюльпаны, гвоздики, азалии, гладиолусы, орхидеи, хризантемы, лилии, а также комнатные цветущие горшечные растения.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поступающие в Тюменскую таможню объемы цветочной продукции по сравнению с прошлым годом почти не сократились, сообщает областной департамент инвестиционной политики.