К 8 Марта в область завезли 1,3 млн цветов

Более 140 тонн цветов общей стоимостью 60 млн рублей было оформлено Тюменской таможней в преддверии 8 марта. Спрос на цветочную продукцию в это время традиционно возрастает.

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