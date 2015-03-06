Убившие бизнесмена из Каменки бандиты причастны еще к ряду громких преступлений

1 августа 2013 года они незаконно проникли в дом, расположенный в садовом товариществе «Искатель», где с применением оружия и насилия напали на 39-летнего предпринимателя Андрея Популова и его беременную жену. Бандиты завладели имуществом на сумму не менее 1 миллиона рублей, похитили бизнесмена и его супругу, а потом убили их. В рамках расследования уголовного дела подозреваемые указали место захоронения своих жертв.