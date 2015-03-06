Убившие бизнесмена из Каменки бандиты причастны еще к ряду громких преступлений. В частности, это именно они похитили предпринимателя Андрея Популова и его беременную жену, а потом лишили их жизни. Возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов группировки.
По версии следствия, осенью 2008 года житель города Тюмени 1962 года рождения создал банду, в состав которой вошел его сын 1987 года рождения и его двое знакомых. Организатор обеспечил банду огнестрельным и газовым оружием, а также боеприпасами к ним. С 2008 по 2014 годы подозреваемые совершили серию разбойных нападений, а также убийств в Тюменской и Свердловской областях.
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщает о самых жестоких преступлениях бандитов.
15 мая 2010 года подозреваемые, находясь в селе Туринская Слобода Свердловской области, проникли в дом семейной пары, совершив разбойное нападение. Злоумышленники жестоко избили хозяина дома, после чего убили его, похитив деньги и ценное имущество на общую сумму не менее 600 тысяч рублей.
В июне 2010 года члены банды, находясь на проселочной дороге, расположенной в СНТ «Ясень» поселка Березняковский, застрелили мужчину, чтобы скрыть ранее совершенное преступление. Расчленив тело, бандиты захоронили его недалеко от места преступления.
В апреле 2011 года разбойники напали на тюменку, а также незаконно проникли в квартиру дома, расположенного на улице Велижанской в областном центре, где, применяя насилие, похитили имущество на сумму около 2 миллионов рублей.
1 августа 2013 года они незаконно проникли в дом, расположенный в садовом товариществе «Искатель», где с применением оружия и насилия напали на 39-летнего предпринимателя Андрея Популова и его беременную жену. Бандиты завладели имуществом на сумму не менее 1 миллиона рублей, похитили бизнесмена и его супругу, а потом убили их. В рамках расследования уголовного дела подозреваемые указали место захоронения своих жертв.
22 января 2014 года члены группировки жестоко убили директора ЗАО «Каменское» Валерия Калугина в его собственном доме, похитили деньги и ценное имущество. Супруге бизнесмена чудом удалось выжить.
«Сыщикам не сразу удалось выйти на след организованной группы. Ее участники тщательно планировали свои преступления, вели законспирированный образ жизни, отличались организованностью и наличием отработанной системы сокрытия следов. Несмотря на это, сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области путем анализа, кропотливого сопоставления фактов, выявления преступного почерка, технологии преступлений, установили, а потом и задержали четырех жителей Тюмени. Они взяты под стражу», — отметили в пресс-службе УМВЛ по Тюменской области.
Как сообщили в следственном управлении, члены банды, в зависимости от роли каждого из них, подозреваются по ч.1 ст.209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы), а также ч.2 ст.209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе), п. «а», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). Следователь продолжает устанавливать обстоятельства преступлений и лиц, ставших жертвами участников банды.
Расследование уголовного дела продолжается.