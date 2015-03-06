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Тюменские каратисты отметят 8 марта областным турниром

6 марта 2015, 14:43
В грядущее воскресенье, 8 марта, в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» (ул. Гнаровской, 1) пройдет Первенство Тюменской области по каратэ. В соревнованиях примет участие порядка 200 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

Между участниками разыграют 25 комплектов наград в двух разделах каратэ (ката и кумитэ) и трёх возрастных категориях: 10–11, 12–13 и 14–15 лет. По итогам соревнований будут сформированы сборные команды Тюменской области в каждой возрастной категории для последующего выступления на региональных и всероссийских турнирах различного уровня. Среди таких соревнования, в частности, Первенство России среди юношей и девушек, которое пройдёт 7–10 мая в Санкт-Петербурге, сообщают в Фонде поддержки спорта.

«Ежегодно Первенство Тюменской области по каратэ является своеобразной точкой отправления, после которой один за другим стартуют массовые и значимые соревнования. Именно после данного турнира определяются сильнейшие спортсмены, которые в будущем будут отстаивать честь Федерации на последующих соревнованиях», — прокомментировал вице-президент Федерации каратэ Тюменской области Юрий Усенок.

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